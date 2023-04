Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kann sie einen treffen: die große Liebe. So ist es promobil-Redakteurin Irina Ziegler geschehen bei ihrer ersten Begegnung mit dem Orion I.

Plötzlich steht er vor mir wie aus einem Guss. Der 73er Orion I strahlt mich mit seinem Monocoque-Aufbau an. Hat da jemand einen Stern vom Himmel geholt, oder ist dieses Reisemobil der Kultserie "Raumschiff Orion" aus den 60ern entsprungen?

Futuristisches Monocoque

Tatsächlich basiert er auf dem Superleicht-Caravan "Suleica" in GFK-Bauweise, der von der Firma Schäfer aus Detmold 1962 vorgestellt wurde. Sieben Jahre später kam der Motorcaravan Orion I auf den Markt.

Die Firma aus NRW war einer der Ersten in Deutschland, die sogenannte Monocoques für Reisemobile nutzte. Die Bauform verspricht mehr Gestaltungsfreiheit in der Formgebung, ist allerdings entsprechend kostspielig. Die knapp über 32.000 Deutsche Mark, die für das integrierte Wohnmobil Anfang der 70er-Jahre aufgerufen wurden, markierten damals das Luxussegment im Caravaning-Bereich.

Gemütlicher Vintage-Wohnraum

Doch kann der Orion mit seinem luxiriösen Monocoque halten, was meine Checkliste für Mr. Perfect von ihm verlangt? Äußerlich bekommt er auf Anhieb hundert Punkte: Seine rundliche Form und sein naseweises Antlitz treffen mich mitten ins Herz. Also rein in die gute Stube, innere Werte abchecken.

Stube trifft es nicht ganz: Der Integrierte vermittelt ein großzügiges Raumgefühl, was auch an der Stehhöhe von 1,95 Metern liegt. Er ist lichtdurchflutet, dafür sorgen unter anderem die Panoramafenster im Heck und die vier Fenster im Bug. Der Schäfer Orion I bringt es sogar auf insgesamt 20 Fenster, samt acht kleinen Oberlichtern im erhöhten Laternendach.

Eine Gebläseheizung verteilt die Wärme zuverlässig im Fußraum, der auf einem Doppelboden basiert. Dadurch bleiben die Füße mollig warm. Auf Tour präsentiert er sich geräuscharm und wendig – ideal zum entspannten Cruisen.

Mr. Perfect also? Sein Preis ist für ein Mobil der 70er stolz. Doch ich schließe mich dem Fazit aus der promobil 2/1986 zum Orion III an, dem Letzten seiner Art: "Einen Orion kauft man nicht mit dem Geldbeutel, sondern mit dem Herzen".

Schäfer Orion I