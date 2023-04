Campervans liegen nicht nur bei hippen Camping-Newbies im Trend, auch Familien schätzen die vielseitigen Fahrzeuge, die sowohl im Alltag als auch im Urlaub funktionieren. Es gibt sie als puristische Vans wie den VW California Beach, der nur die nötigsten Ausstattungsmerkmale für Camping mitbringt, oder als ausgetüftelte Camper mit viel Stauraum und Platz. Manche davon können sogar eine portable Toilette unterbringen.

Was ist aber, wenn man trotz kompakter Fahrzeugabmessungen nicht auf ein Bad verzichten will? Damit zum Beispiel die Kinder nachts zum Toilettengang nicht über den Campingplatz gehen müssen. Oder vielleicht möchten Sie sich einfach lieber in einer eigenen Dusche einseifen? Dann brauchen Sie einen kompakten Campervan mit Bad, ist doch klar!

Bisher waren diese Modelle eher rar. Mittlerweile haben viele Hersteller den Bedarf erkannt und ausgetüftelte Grundrisse vorgestellt, die auf kleinem Raum ein Bad mit Klo unterbringen.

Kompakte Campervans mit Bad

Wir zeigen in dieser Reihe Campervans, die für alle infrage kommen, die sich eine Dusche und/oder eine Toilette im Fahrzeug wünschen. Ohne Hochdach oder Aufstelldach lässt sich dieses nicht realisieren, denn sonst ist keine Stehhöhe für eine Dusche vorhanden. Manche schaffen es sogar einen eigenen Mini-Raum im kompakten Camper zu schaffen. Durchaus unterschiedliche Grundrisse und Gestaltungen haben sich die Hersteller einfallen lassen, vielleicht ist ja das passende für Sie dabei!

Ahorn Camp Van Big City (2022)

Ahorn Camp führt den alphabetischen Reigen der kompakten Campingbusse mit Bad an. Der Van Big City nimmt schon einiges vorweg, was sich in der kompletten Liste zeigen wird: die Vans der Klasse lassen eigentlich fast keine andere Lösung zu, als das Bad im Heck zu positionieren. Und: das funktioniert besonders gut in Kombination mit einem Aufstelldach. Das nicht, wie oft zu sehen, hinten, sondern vorne angeschlagen ist. Denn so ist die Stehhöhe genau da erreicht, wo sie für Dusche und Co. notwendig ist, im Heck. Außergewöhnlich ist dagegen das Basisfahrzeug, ein Renault Trafic. Hier geht es zum Ahorn Van Big City

Basisfahrzeug: Renault Trafic, 120 PS

Renault Trafic, 120 PS Länge/Breite/Höhe: 5,40/1,96/2,03 Meter

5,40/1,96/2,03 Meter Schlaf-/Sitzplätze: 4/4

4/4 Grundpreis: ab 54.800 Euro

Bürstner Copa C 530 (2022)

Der Copa von Brüstner hat sich bei uns bereits hier im Test bewiesen, allerdings noch als Version ohne Bad. Das interessanteste Modell ist für Bad-Fans der Copa C 530. Dieser neue Grundriss basiert auf der längeren Variante des Ford Transit und setzt auf ein Aufstelldach, das über dem Heck aufgestellt wird. Grund dafür: So entsteht Platz für ein Badezimmer. Wobei "Zimmer" etwas zu viel versprochen ist. Immerhin gibt es eine Kassetten-Toilette und eine Duschwanne. Abschirmen können sich Reisende beim Duschen mit einem Vorhang. Die Stehhöhe beträgt 2,47 Meter. Hier gibt es mehr Infos zum Bürstner Copa C 530.

Basisfahrzeug : Ford Transit Custom

: Ford Transit Custom Länge/Breite/Höhe : 5,35/1,99 m/2,09 Meter

: 5,35/1,99 m/2,09 Meter Schlafplätze: 4

4 Preis: ab 53.400 Euro

Car Klinik Action Camp Pro (2022)

Einen Bulli mit Bad haben die Ausbauer der Car Klinik entwickelt: Der VW T6 mit langem Radstand bekommt wie auch das Modell von Bürstner ein Aufstelldach, das vorne angeschlagen ist. Im hinteren Bereich des Fahrzeugs entsteht das abgetrennte Bad. Allerdings gibt es hier keine integrierte Dusche, dafür mehr Privatsphäre. Neben der Kassetten-Toilette gibt es im Sanitärraum Staufächer und ein kleines Seitenfenster. Die Besonderheit bei Car Klinik ist, dass KundInnen ihr Basisfahrzeug anliefern und sich den passenden Ausbau dafür aussuchen können. Details zum Action Camp Pro gibt es hier.

Basisfahrzeug: VW T5, T6, T6.1 (Basisfahrzeug ist anzuliefern)

VW T5, T6, T6.1 (Basisfahrzeug ist anzuliefern) Länge/Breite/Höhe : je nach Fahrzeug

: je nach Fahrzeug Sitz/Schlafplätze: 4

4 Ausbaupreis ab: 25.699 Euro (bei angeliefertem Basisfahrzeug)

Dreamer Cap Land (2020)

Schon länger hat die französische Marke Dreamer einen Ford Transit Custom im Programm, der ebenfalls mit einer Nasszelle Camping-Fans beglückt. Basis dafür ist ein Transit Custom mit langem Radstand und einem Aufstelldach, das vorn angeschlagen ist. Dank der geringen Höhe des Dachs bleibt der Cap Land sogar unter zwei Meter. Dazu kommt er quasi mit einer Mini-Dinette, an der vier Personen sitzen können. Wie gut das in der Praxis funktioniert, haben wir schon ausprobiert: Hier haben wir den Dreamer Cap Land getestet.

Basisfahrzeug: Ford Transit

Ford Transit Länge/Breite/Höhe: 5,34/2,02/1,99 m

5,34/2,02/1,99 m Sitz-/Schlafplätze: 4/2–4

4/2–4 Grundpreis ab: 56.100 Euro

Karmann Duncan 535/545 (2022)

Eigentlich ist die traditionsreiche Marke Karmann Mobil eher nicht für kompakte Busse bekannt. Mit dem Duncan hat sie sich aber auf den Markt der Campervans gewagt. Und das direkt mit einem Modell, dass in der Langvariante ein Bad anbietet. Der Duncan 535 bietet im Heck einen kleinen Sanitärraum, der nach oben offen ist. Ein Aufstelldach machts möglich. Als Basisfahrzeug setzen Karmann wie auch Bürstner auf einen Ford Transit Custom. Der Van eignet sich scheinbar besonders gut als Basis für etwas größere Ausbauten. Alles zum Karmann Duncan 535 gibt es hier. Mittlerweile findet er sich bei Karmann übrigens als Duncan 545 im Katalog.

Basisfahrzeug: Ford Transit Custom

Ford Transit Custom Länge/Breite/Höhe: 5,34/2,08/2,08 Meter

5,34/2,08/2,08 Meter Sitz-/Schlafplätze: 5/4

5/4 Preis: ab 53.520 Euro

Randger R 531 (2023)

Neu in der Reihe ist der Randger R 531, den wir im Herbst 2022 schon vorgestellt haben. Hier geht es direkt zur Premiere des R 531. Beim Grundriss setzt der kompakten Camper auf eine Winkelküche im Heck, die Stehhöhe ermöglicht ein Aufstelldach mit höchstem Punkt über der Heckklappe. Dort ist auch das Bad untergebracht, das mit einer schulterhohen (mehr geht bei eingeklapptem Aufstelldach nicht) Trennwand sogar etwas Privatsphäre ermöglicht. Es gibt eine Toilette, ein Waschbecken mit ausziehbarer Brause, die sich auch in eine simple Dusche verwandeln lässt. Klingt interessant? Dann gibt es hier alle Infos zum R 531.

Basisfahrzeug: Ford Transit Custom, Kombi, Vorderradantrieb, ab 96 kW/130 PS

Ford Transit Custom, Kombi, Vorderradantrieb, ab 96 kW/130 PS Länge/Breite/Höhe: 5,34/1,99/2,09 m

5,34/1,99/2,09 m Sitz-/Schlafplätze: 2–4

2–4 Preis: 59.820 Euro

Reimo Multi Style

Nicht neu, aber immer noch im Programm von Reimo ist der Multi Style. Den Ausbau gibt es mittlerweile auf VW T6.1 und zu einem Preis ab 58.290 Euro. Besonders am Reimo-Bulli ist die Aufteilung des Grundrisses: Zwei Einzelsitze werden nachts zu Betten, die trotzdem einen schmalen Durchgang nach hinten freilassen. Dort befindet sich die Toilette und das Mini-Bad. Eine halbhohe Wand trennt den hinteren Bereich vom Schlafplatz. In einer vergangenen Modellgeneration haben wir den Multi Style mit dem California verglichen: Hier geht es zum Multi Style im Test.

Basisfahrzeug: VW T6.1, T6 oder T5

VW T6.1, T6 oder T5 Länge/Breite/Höhe: 4,90/1,90/1,96 m

4,90/1,90/1,96 m Sitz-/Schlafplätze: 2–4

2–4 Preis: ab 58.290 Euro

Westfalia Kelsey (2022)

Und noch einen Ford Transit Custom mit Sanitärraum haben wir im Angebot: Den kompakten Campingbus Kelsey hat die Marke Westfalia 2021 vorgestellt. Zuvor gab es diese Art von Grundriss von Westfalia für VW und den Mercedes-Benz Vito als Westfalia Jules Verne oder Kepler One.

Außerdem gibt es bei Westfalia einen kompakten Camper mit festem Hochdach, der ebenfalls ein Bad integriert hat. Den Westfalia Club Joker auf T6 haben wir hier vorgestellt. Einen ausführlichen Test des Club Jokers finden Sie hier.

Somit ist der Kelsey die günstigere Variante der bereits bekannten Modelle. Auf 5,34 Meter packt Westfalia außer einer Kassettentoilette eine Dusche, die man zwischen WC und Möbelzeile nutzen kann. Klo und Dusche befinden sich, wie bei allen anderen Modellen, im Heck des Transit. Mehr Details zum Westfalia Kelsey finden Sie hier.

Basisfahrzeug: Ford Transit Custom

Ford Transit Custom Länge/Breite/Höhe: 5,34/2,29/2,00 Meter

5,34/2,29/2,00 Meter Sitz-/Schlafplätze: 4/2+2

4/2+2 Preis : ab 49.890 Euro

Ford Nugget Plus mit Aufstelldach (2021)

Als Fazit hätte man schon vor dem letzten Modell der Aufzählung feststellen können: Aktuelle Campervans mit Bad nutzen vor allem den Ford. Warum der Transit Custom derzeit auf Erfolgskurs ist, können Sie hier nachlesen. Aber nun zum Nugget Plus, der zu den Modellen auf Transit-Basis hinzukommt, in diesem Fall mit langem Radstand L2. Er gleicht in der Ausführung dem Grundriss der Hochdachvariante: Hinten ist außer der Küche das Bad untergebracht. Mehr Infos zum Nugget Plus finden Sie hier.

Vorne entsteht mit gedrehten Pilotensitzen eine Sitzgruppe und abends das Bett. Das Bad ist mit einer Kassetten-Toilette, einem ausklappbaren Waschbecken und einer Trennwand ausgestattet. Die Variante mit festem Hochdach haben wir schon getestet: Hier kommen Sie zum Test.

Basisfahrzeug: Ford Transit Custom

Ford Transit Custom Länge/Breite/Höhe: 5,34/k.A./2,09 Meter

5,34/k.A./2,09 Meter Sitz-/Schlafplätze: 5/4

5/4 Preis: ab 56.668,55 Euro

Noch mehr Campervans mit und ohne Bad auf Basis des Ford Transit Custom gibt es hier.