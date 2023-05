Die Mosel ist ein beliebtes Ziel bei Wohnmobil-Fans, trotzdem gibt es für alle, die ruhige Plätzchen suchen, Alternativen. Sogar das Gefühl von Wildcampen mitten in der Natur ist drin. Das Beste an unserer Auswahl ist, dass Sie zugleich sicher stehen und mit reinstem Gewissen ohne Gesetze zu verletzen. Das klappt, wenn sich Camper und Camperinnen für eine Übernachtung auf einem Alpaca Stellplatz entscheiden.

Das Alpaca-Stellplatz-Konzept

LandbesitzerInnen, die gerne Gäste empfangen und/oder sich etwas hinzuverdienen möchten, bieten Grünflächen gegen eine Übernachtungsgebühr an.

Das Stellplatzangebot ist abwechslungsreich und reicht vom Camping auf dem Bauernhof bis zu idyllischen Ecken im Weinberg.

Seit neustem sind die Alpaca Stellplätze auch in der promobil Stellplatz-Radar-App integriert und buchbar. Die genaue Adresse der Alpaca-Stellplätze erhalten Reisende erst nach der Buchung. So wird gewährleistet, dass die Alpaca-Stellplätze Geheimtipps bleiben.

Drei Alpaca-Stellplätze an der Mosel

Die Mosel ist aus verschiedensten Gründen ein beliebtes Reiseziel von WohnmobilistInnen. Klar, die Natur, die Landschaft und der Wein rund um den Fluss sind einfach herrlich. Es lockt außerdem das Angebot an Stellplätzen, von denen es hier so viele gibt, wie kaum in einer anderen Region in Deutschland.

Auf´m Kreuzberg

Abseits jeglichen Trubels befindet sich rechtsrheinisch von Koblenz dieser Einzelstellplatz für Reisemobile. Der Stellplatz ist inmitten einer Streuobstwiese. Dementsprechend gibt es auf dem rund 1.000 m² großen Gelände auch keinen Strom, Wasser oder Abwasserentsorgung. Geeignet ist der Platz für Mobile bis maximal sieben Meter Länge und einem Gewicht von 3,5 t.

Besonders an dem Platz ist die Nähe zu Koblenz. Die Bergstation der Seilbahn der Festung Ehrenstein liegt mit dem Fahrrad nur 10 Minuten entfernt. Wer ohne Fahrrad unterwegs ist, erreicht fußläufig die Bushaltestelle in Richtung Koblenz oder läuft über den Rheinsteig auf der Etappe 13 bis in die Stadt.

Kosten: 16,90 Euro pro Nacht.

16,90 Euro pro Nacht. Aufenthaltsdauer: 1–3 Nächte

1–3 Nächte Bewertungen:Matthias: "Schöner, ruhiger Stellplatz. Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß 10 Minuten. Sehr nette Betreiber. Ideal für Hundebesitzer, Grundstück eingezäunt."Silke: "Der Stellplatz war super, ein echter Geheimtipp. Schön ruhig und mit toller Aussicht auf die Festung in Koblenz. Trotzdem sind die Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß gut zu erreichen. Die Stellfläche war gemäht und der Gastgeber Dirk hat auch nochmal kurz vorbeigeschaut, ob alles ok ist. Super nett. Wir waren sehr zufrieden und kommen bestimmt mal wieder, wenn wir in der Gegend sind."

Alken Moselblick

Alken ist einer der ältesten Orte des Mosellandes. An der Untermosel gelegen, können CamperInnen von hier aus die Region mit dem Schiff erkunden. Zudem gibt es hier gut ausgebaute Radwege in Hülle und Fülle. Dieser Alpaca-Platz hält fünf Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen direkt am Weinberg mit Blick auf die Mosel bereit. Fahrzeuge stehen auf Schotter und dürfen maximal 6,5 Meter lang sein. Strom, Wasser und eine Entsorgungsmöglichkeit gibt es nicht.

In wenigen Minuten erreichen Reisende vom Stellplatz aus die nächste Gaststätte. Rund um den Ort, der sich selbst als historisch und "weinfroh" vermarktet, laden zahlreiche Straßenwirtschaften zu einem Besuch ein. Lohnenswert ist der Besuch der Burg Thurant.

Kosten: 19,90 Euro

19,90 Euro BewertungenKai: "Super Lage direkt am bzw. im Ort. Gaststätten in 1,5 Minuten Entfernung. Sauber und gepflegt. Geschottert eben. Leider kein Strom, kein Wasser, keine Ver- und Entsorgung. Kein Müllbehälter. Entsorgung ca. 7 Km weiter in Burgen auf dem Happy life Campingplatz möglich. Wir kommen wieder.Maike: Der Platz liegt direkt am Ortsende von Alken neben der Hauptstraße. Nachts ist es aber verhältnismäßig ruhig. Der Gastgeber war am Telefon sehr freundlich und hilfsbereit. Leider gibt es keinen Stromanschluss.

Stellplatz in der Nähe von Cochem

Ganz in der Nähe vom sogenannten Dornröschenschloss der Mosel in Beilstein liegt dieser Alpaca Stellplatz direkt am Weingut im historischen Ortskern von Bruttig-Fankel. Seit Mai steht Campern und Camperinnen dort auf Wunsch auch Strom zur Verfügung. Auch die bekannte Moselstadt Cochem liegt nur in sieben Kilometern Entfernung. Im Weingut können UrlauberInnen an einer kleinen, mittleren oder großen Weinverkostung teilnehmen.

Preis: 14,50 Euro pro Nacht

14,50 Euro pro Nacht Bewertung:Alex: "Ruhiger Platz in schöner Lage und gutem Wein. Immer wieder gern."

Andere alternative Stellplätze

Auch mit Landvergnügen kommen Camperinnen und Camper in den Genuss ruhig und schön gelegener Stellplätze. Diese liegen an Bauernhöfen, bei Erzeugenden und an Weingütern. Das Konzept von Landvergnügen funktioniert etwas anders als das von Alpaca Camping. Wer den Landvergnügen-Stellplatzführer kauft, erhält nicht nur ein exklusives Verzeichnis ländlicher Gastgeber mit bis zu drei Stellplätzen, sondern zugleich auch eine Vignette, die zur gebührenfreien Nächtigung dort berechtigt.

Mehr als 1.400 solche Gastgeber in ganz Deutschland sind derzeit Partner von Landvergnügen. Ergänzend gibt es eine App. Buch, Vignette und Mitgliedskarte gelten vom 31. März 2023 an für ein Jahr. Rund 300 Höfe sind in diesem Jahr neu dabei. Landvergnügen leistet eine CO₂-Kompensation und unterstützt Hofprojekte.

Den Landvergnügen Stellplatzführer 2023 hier bei uns im Shop bestellen.