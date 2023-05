Bei den Fahrzeugen selbst, dem Zubehör und auch bei den Reisemobil-Stellplätzen – in den vergangenen 40 Jahren gab's zahlreiche Innovationen, die den Reisemobilurlaub komfortabler machen. Welche ist Ihr Liebling?

Tausende Reisemobile und Zubehör-Neuheiten wurden in den letzten 40 Jahren von promobil vorgestellt oder getestet. Viele Innovationen hielten Einzug bei den Wohnmobilen, praktisches Zubehör eroberte den Markt. Diese Ideen von Herstellern, TüftlerInnen, EntwicklerInnen und Co. der Wohnmobil-Branche haben unseren Campingurlaub noch ein bisschen schöner gemacht.

Deshalb interessiert uns, welche der Produkte oder Entwicklungen Ihnen am besten gefallen hat? Welche wollen Sie nicht mehr missen?

Einige Innovations-Beispiele:

Das Porta Potti wurde von der Kassettentoilette verdrängt und ihre schlechten Gerüche durch die SOG-Entlüftung ein paar Jahre später gleich mit.

Der Schlafkomfort hat sich beispielsweise durch Tellerfedern verbessert.

Tiefrahmenchassis erleichtern heute unter anderem den Einstieg ins Reisemobil und erhöhen den Fahrkomfort.

Neue Heizungssysteme, Navigationsgeräte, SAT- und Solaranlagen, zentrale Bedienpanels und Apps zur Steuerung der Bordtechnik und vieles mehr kam auf den Markt.

Was ist für Ihre Reisen mit dem Wohnmobil unverzichtbar?

Wie die Zahl der zugelassenen Reisemobile, so stieg auch die Anzahl der Reisemobil-Stellplätze in den vergangenen vier Jahrzehnten beträchtlich. Dabei wurde auch die Angebotspalette der Übernachtungsmöglichkeiten für Reisemobilisten immer breiter: Vom einfachen, gebührenfreien Parkplatz bis zum komfortabel ausgestatteten Wohnmobilhafen mit umfangreicher Infrastruktur.

Schreiben Sie uns, welche Errungenschaften der letzten 40 Jahre Ihren Campingurlaub noch schöner machen.

Was möchten Sie in Ihrem mobilen Zuhause auf keinen Fall missen? Welches Zubehör muss auf Ihren Mobilreisen immer mit an Bord? Welche Ausstattung auf Stellplätzen ist für Sie unverzichtbar?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit den Leserinnen und Lesern von promobil!

Bei der Umfrage mitmachen und gewinnen!

Senden Sie uns Ihre Meinung bis zum 12.5.2023 per E-Mail an thema-des-monats@promobil.de. Unter allen Einsendern verlosen wir eines unserer aktuellen promobil-Sonderhefte nach Wunsch und Verfügbarkeit. Bitte fügen Sie Ihrer Einsendung möglichst ein Porträtfoto von sich bei, das wir zusammen mit Ihrem Meinungsbeitrag in promobil veröffentlichen dürfen; Ihre Chance auf Veröffentlichung erhöht sich dadurch.