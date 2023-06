Sommer, Sonne, Hitzewelle: Was man tagsüber dank erfrischendem Pool, kühler Meeresbrise und eisgekühlten Getränken meist noch genießt, kann einem nachts leicht den Schlaf rauben. Vor allem dann, wenn die Temperaturen kaum sinken und sich die warme Luft tagsüber im Reisemobil angestaut hat. Und auch wer sich tagsüber zwischendurch ins Mobil zurückziehen möchte, ist froh, wenn er sich dort nicht schweißgebadet, sondern bestenfalls wohltemperiert aufhalten kann. Selbst bei der Reise von A nach B können heiße Temperaturen im Mobil die Urlaubsfreude trüben, vor allem dann, wenn zusätzlich noch die Sonne durch die großen Scheiben des Fahrzeugs brennt. Wohl dem, der die richtigen Tricks zur Abkühlung der mobilen vier Wände auf Lager hat. Doch mit welchen Mitteln erreicht man auch bei Außentemperaturen jenseits der 30 Grad angenehme Temperaturen im Mobil?

Wie kühlen Sie Ihr Reisemobil herunter?

Greifen Sie zu technischen Hilfsmitteln wie Klimaanlage, Ventilatoren oder Kühlmatten?

Oder setzen Sie auf schattige Stellflächen, Beschattung in und ums Mobil und Durchzug?

Was tun Sie gegen Hitze im Reisemobil?

Schreiben Sie uns, wie Sie auch bei hohen Temperaturen einen kühlen Kopf im Reisemobil bewahren! Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit den Leserinnen und Lesern von promobil!

Bei der Umfrage mitmachen und gewinnen!

Senden Sie uns Ihre Meinung bis zum 17. Juli 2023 per E-Mail an thema-des-monats@promobil.de. Unter allen Einsendern verlosen wir eines unserer aktuellen promobil-Sonderhefte nach Wunsch und Verfügbarkeit. Bitte fügen Sie Ihrer Einsendung möglichst ein Porträtfoto von sich bei, das wir zusammen mit Ihrem Meinungsbeitrag in promobil veröffentlichen dürfen; Ihre Chance auf Veröffentlichung erhöht sich dadurch.