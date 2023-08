Auf dem Caravan Salon 2023 in Düsseldorf soll er präsentiert werden: der neue VW California. Auf einer vorab angefertigten Skizze ist klar der Multivan zu erkennen. Weil der einen längeren Vorbau als der T6 hat, muss es die Version mit langem Radstand und 5,14 Meter Länge sein, damit drinnen eine einigermaßen campingtaugliche Einrichtung Platz hat.

Entgegen kommt dem Concept dabei, dass der Multivan breiter ist als der T6. Als "einzigartig in dieser Klasse" preist VW das Fahrzeug an, was wohl auf die zweite Markise links anspielt. Da musste sich VW was einfallen lassen. Den aktuellen Multivan gibt es nämlich nur mit zwei Schiebetüren, was logischerweise auch Einfluss auf den Grundriss hat, denn eine Küchenzeile ist deshalb an der Stelle nicht möglich. Spekulationen, der Ausbau könnte wieder durch Westfalia erfolgen, tritt VW entgegen: "Die neue Generation wird zu 100 Prozent in Hannover gefertigt."

Chronik des VW California

Aber von ganz vorne. Seit 2019 gibt es den VW T6.1, noch steht er als California bei den Händlern. Der Campingbus ist beliebt, begehrt und immer noch ein Vorbild für viele andere kompakten Camper. Mitte 2024 wird allerdings der letzte T6.1 vom Band rollen, daher wird die Frage nach dem Nachfolger immer drängender.

Gibt es einen T7 California?

Der Reihe nach:

2021 hat VW den Multivan gezeigt, der landläufig den Namen T7 bekommen hat. Bei VW heißt er einfach nur Multivan. Hier alle Infos zum T7 Multivan.

Aber wo bleibt der California? Die offenen Fragen sind zahlreich: Wird es ein ID.Buzz California? Gibt es einen Multivan als California? Oder wird der nächste California gar auf dem Transporter-Nachfolger basieren, der baugleich mit dem Ford Transit Custom sein soll?

Bestellbar ist der VW T6.1 aufgrund voller Bücher bei manchen Händlern als Multivan, Transporter, Caravelle und Co. schon seit März nicht mehr. Beim VW California Beach und Ocean ist es zwar noch anders, vermutlich aber nicht mehr lange. Den VW California auf T6.1 gibt es hier im Test.

ID.Buzz California?

Ein paar dunkle Flecke über die Zukunft des Californias lichten sich, denn VW verrät stückchenweise mehr Infos darüber. Zwar gab es schon einmal eine Ankündigung für einen ID.Buzz California, seither Schweigen dazu. Ein California auf Multivan-Basis wird kommen (siehe oben).

Einen ID.Buzz-Ausbau gibt es inzwischen von Alpincamper. Hier gibt es mehr Informationen: Erster Camping-Ausbau für den ID.Buzz.

Ausgebaute oder teilausgebaute Multivans ("T7") gab es auf der CMT 2023 schon zu sehen.

Reimo verpasst dem Multivan sogar ein Aufstelldach: Den Reimo-Prototyp finden Sie hier.

Bei Spacecamper bleibt die Karosserie unberührt, dafür bekommt der Multivan eine Heckküche mit Auszug. Alle Infos zum Spacecamper Modular Serial 7 gibt es hier.

Spekulationen zum neuen California

Die Zurückhaltung der Ausbauer beim neuen Multivan lässt sich ganz einfach erklären. Bisher gab es ihn von VW nicht leer, sondern nur komplett ausgestattet als Pkw. Das ist natürlich wenig attraktiv für einen kompletten Umbau.

Eine weitere pragmatische Erklärung, warum kaum EndkundInnen den Multivan zum Camper aufgerüstet haben, liegt ebenfalls auf der Hand. Meist sind die neuen Fahrzeuge geleast. Dann ist so ein großer Eingriff wie der Einbau eines Aufstelldachs nicht möglich.

VW selbst hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, den neuen Multivan zu gestalten. Eine weitere Frage ist damit ebenfalls gelöst, die der Reichweite. Hätte der California eine ID.Buzz-Basis, wäre sie großer Streitpunkt. Logisch wäre in dieser Folge ebenfalls, dass die Produktion der California-Fahrzeuge in Hannover-Limmern bleibt.

Über den VW Multivan

Über den Multivan haben wir 2021 zum ersten Mal berichtet. Hier geht es zur Vorstellung des Multivans. Bei unserem Schwesternmagazin auto-motor-und-sport war der Multivan schon im Test, sogar in der für Camper-Fans vermutlich interessanten Diesel-Version. Hier geht es zum kompletten Fahrbericht des Multivan 2.0 TDI.

Van Verfügbarkeit: seit 2022

seit 2022 Türen/Sitze: 4/5 bis 7

4/5 bis 7 Maße (kurzer/langer Überhang x B x H): ab 4973/5173 x 1941 x 1907 mm

(kurzer/langer Überhang x B x H): ab 4973/5173 x 1941 x 1907 mm Kraftstoff: Benzin, Alternative Antriebe, Diesel

Kleine Bulli-Chronik