Saisoneröffnung in St. Peter Ording, ein Blütenmeer in Polen und Alpakas im Pfälzer Wald. Das gibt's im Frühsommer alles zu entdecken und bestaunen.

Inspiration gefällig? promobil hat einige Highlights zusammengestellt, die Sie in den nächsten Monaten bei Ihrer Reise nicht missen sollten. Von Polen bis Pfälzer Wald – Kunst, Kultur und Tradition.

Oberbayern: Bad Reichenhall

Das Solebad in Bad Reichenhall feiert 2023 seinen 200. Geburtstag. Es wurde erstmals 1823 zu medizinischen Zwecken eingesetzt und erlangte nicht zuletzt durch den bayerischen König Max II. Berühmtheit. Der Vater des Märchenkönigs Ludwig II. besuchte Bad Reichenhall ab 1848 regelmäßig, um zu kuren. Bis heute setzt die oberbayerische Stadt auf ihr natürliches Heilmittel für Haut, Atemwege sowie Muskeln und Gelenke.

Soleluft atmen kann man am Alpensole-Springbrunnen oder Gradierhaus, dem laut Betreiber größten Freiluft-Inhalatorium der Welt. Die feine Sole-Berieselung wirkt wohltuend auf die Atemwege und soll Erkältungen vorbeugen. Wer einen der umliegenden Hausberge erklimmt, kann obendrein die frische Bergluft schnuppern. Infos: bad-reichenhall.de

Zum Übernachten bietet sich der Wohnmobilpark an der Rupertustherme an. Er liegt am Ortsrand, das Zentrum ist zu Fuß zu erreichen.

Weitere Thermen mit Wohnmobil-Stellplatz in Süddeutschland.

Niedersachsen: Westerstede

Im Frühling locken neben den regionalen Gartenschauen viele Parks und Gärten mit ihrer blühenden Pracht. In kaum einer anderen deutschen Region kann man das farbenfrohe Schauspiel so intensiv erleben wie in der Parklandschaft des Ammerlandes im Nordwesten Niedersachsens. Dank der geringen Steigung lässt sich die Gegend gut auf zwei Rädern erkunden. Im Herzen der Urlaubsregion liegt die Gemeinde Westerstede mit Deutschlands größtem Rhododendronpark. Ab der Parköffnung am 15. April 2023 können Besucherinnen und Besucher durch das unglaubliche Blütenmeer spazieren. Infos: hobbie-rhodo.de.

Übernachten: Der Wohnmobil-Stellplatz in Westerstede ist laut Bewertungen der App Stellplatz-Radar ein "Netter Platz in der Nähe zur Innenstadt."

Hier finden Sie weitere Ziele für Blumen-Fans mit Stellplatz-Tipps.

St. Peter-Ording

Seit Mitte März ist Saisonbeginn. Insgesamt werden 1.250 Strandkörbe peu à peu an den mit zwölf Kilometer Länge und bis zu zwei Kilometer Breite größten Sandstrand an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste transportiert. Die rund 100 Kilogramm schweren Körbe können Sie direkt vor Ort bei der Badeaufsicht reservieren oder bereits von daheim übers Internet unter st-peter-ording.de im Shop: Strandkorbvermietung. Dort können Sie jetzt schon virtuell ihr Handtuch für den Zeitraum 01.05.-30.09.2023 auslegen. Der Tagespreis startet bei 12 Euro.

Übernachten: Wohnmobilhafen St. Peter Ording

Hier zeigt promobil weitere Campingspots rund um St. Peter Ording.

Pfälzer Wald: Horbach

Die flauschigen Anden-Kamele faszinieren Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Bei einer geführten Wanderung von Horbach (Südwestpfalz) aus durch den Pfälzer Wald kann man die Alpakas vom Teufelstal hautnah erleben. Während der Tour erfährt man allerhand über Haltung und Leben der Tiere. Die Dauer der Wanderungen lässt erahnen: Alpakas gehen es gern gemächlich an. Die 2-km-Tour dauert etwa eine Stunde, für die 4,5-km-Strecke werden rund 2,5 Stunden veranschlagt. Termine vereinbaren kann man unter der Mobilnummer 0151 /12 20 41 44 oder per E-Mail an info@alpakasvomteufelstal.de. Mehr Tipps für Ausflüge in der Südwestpfalz gibt es hier: suedwestpfalz-touristik.de

Übernachten: Camping Moosalbtal in Steinalben oder auf dem Wohnmobil-Stellplatz in Freigericht

Weitere Tipps für eine Campingtour durch den Pfälzerwald.

Oberpfalz: Neumarkt

Stadtführungen für jedermann bietet Neumarkt in der Oberpfalz auch in diesem Jahr seinen Besuchern an. Die Gästeführer stellen den Teilnehmern an mehreren Sonntagen im Monat die vielfältigen Attraktionen der Stadt vor. Am Tag des deutschen Bieres (23. April) führt der Rundgang zu den Schauplätzen der über 700 Jahre alten Bierbrautradition von Neumarkt. Die "G’schichtswandler" (Foto) lassen die Vergangenheit der Stadt am 7. Mai lebendig werden. Alle Rundgänge finden nachmittags statt und dauern in der Regel 90 Minuten. Die Teilnahme ist nach Voranmeldung unter 09181 / 255 12 oder unter tourismus-neumarkt.de möglich. Dort steht auch eine Broschüre zum Download bereit.

Übernachten: Stellplatz bei den Jurahallen

Mehr Tipps für eine Wohnmobil-Tour durch die Oberpfalz.

Bodensee: Insel Mainau

Die Insel im Bodensee ist ein Paradies für Pflanzenliebhaber. Zur Eröffnung des Mainau-Jahres 2023 wird das Palmenhaus der Blumeninsel zur prächtigen Kulisse für über 3.000 Orchideen. Vom 17. März bis 7. Mai werden die Besucher auf eine farbenfrohe Reise durch die Welt der exotischen Raritäten mitgenommen. Dabei begegnen ihnen unter anderem verschiedene Phalaeonopsis-Sorten in leuchtenden Rosa- und Weißtönen, Vanda-Orchideen, Cattleyen und andere exotische Kostbarkeiten. Der Besuch der Schau ist im Eintrittspreis für die Insel enthalten. Im Rahmen der Ausstellung findet ein Orchideenverkauf statt. Für Tagesgäste sind Insel und Palmenhaus täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. mainau.de

Übernachten: Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau

Frankreich: Périgord

Im Land der 1.001 Schlösser, dem Périgord, wird es vom 15. April bis 1. Mai märchenhaft. Bei der dritten Auflage des Châteaux en fête präsentieren sich 70 Schlösser und Burgen, rund 20 mehr als im vergangenen Jahr. Die teilnehmenden Schlossherrinnen und Burgherren öffnen ihre Tore für Besucher. Die können sich an Kostümführungen, Kunsthandwerkermärkten und Konzerten erfreuen. Auch kulinarisch wird einiges geboten: Im Château Le Mas de Montet kann man speisen wie einst François Mitterrand. Passend dazu steht in Salignac-Eyvigues die Kunst, einen Tisch auf französische Art zu decken, auf dem Programm. Apropos: Das Programm gibt es unter chateauxenfete.com (in französischer Sprache).

Übernachten: Aire de Camping-Cars in Saint-Séverin

Polen: Spycimierz

Jedes Jahr zu Fronleichnam pilgern Tausende von Besuchern nach Spycimierz. Das kleine Dorf liegt in der zentral polnischen Gemeinde Uniejów, gut 50 Kilometer westlich von Łódz. Hier pflegen die Einwohner eine besondere Tradition, die unlängst durch die UNESCO zum vierten immateriellen Kulturerbe Polens erklärt wurde. Hunderte von Blumenmustern schmücken den Boden entlang des Fronleichnam-Prozessionsweges.

Frühmorgens beginnt die aufwendige Arbeit, bei der viele Familien Muster aus Sand streuen und diese mit farbenprächtigen Blüten und Pflanzenteilen auffüllen. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, und es entsteht ein eindrucksvoller, gut zwei Kilometer langer Blütenteppich. Der schöne Anblick ist jedoch nur von kurzer Dauer. Bereits am späten Nachmittag bewegt sich die Prozession darüber und zerstreut die Blütenpracht wieder. Weitere Informationen unter uniejow.gotopoland.eu/de.

Übernachten: Camping Holiday and Sailing Rafa liegt direkt am Jeziorsko See in einer Marina, sehr gut ausgestattet, 30 Plätze, rafa-jeziorsko.eu/de