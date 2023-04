Der Trend hält an: Seit 20 Jahren steigt das Interesse an Campingurlaub im Reisemobil kontinuierlich. Das fand die neueste Erhebung der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) heraus.

Unter allen Arten, campen zu gehen, weckt Urlaub mit dem Reisemobil das größte Interesse. Befragt wurden deutschsprachige Personen, die in Deutschland wohnen und mindestens 14 Jahre alt sind. Die Kurve im Diagramm zeigt, ob für sie die jeweilige Urlaubsform "generell infrage käme" oder ob sie einen solchen Urlaub sogar "sicher planen".

Das Interesse an Urlaub im Zelt ist in den vergangenen 20 Jahren nach Schwankungen ungefähr gleich geblieben. Der Urlaub im Caravan konnte etwa doppelt so viel Interesse wecken. Urlaub im Reisemobil hat im Vergleichszeitraum den größten Sprung gemacht und ist 2022 mit 12 Prozent die beliebteste aller Caravaning-Urlaubsarten – das Thema Vanlife wächst.

Das wiederum bestätigen die Zahlen des CIVD: Von 2008 bis 2022 hat sich der Bestand an Wohnmobilen in Deutschland verdoppelt. Die jährlichen Neuzulassungen von Reisemobilen haben sich in diesem Zeitraum sogar vervierfacht.

Gehen jetzt alle campen?

Keinesfalls: Die Analyse zeigt, dass Camperinnen und Camper weiterhin eine Minderheit bleiben. Insgesamt zählt die Studie etwa 63 Millionen Urlaubsreisen. Von diesen sind 7,7 Prozent Campingreisen, in absoluten Zahlen entspricht das 4,9 Millionen.

Von den etwa 80 Millionen Kurzurlauben sind es sogar nur 6 Prozent Campingurlaub. Das entspricht etwa 4,8 Millionen Reisen.

Blickt man auf die jüngste Entwicklung von 2019 zu 2022, nahm die Zahl derer, die als Unterkunft "Camping" angaben, von 5,8 auf 6 Prozent zu. Am häufigsten wurden damals wie heute "Hotel, Gasthof oder Pension" genannt (2022: 52,8 Prozent). Obwohl es viele Gründe gibt, die für einen Campingurlaub sprechen, macht das Gros der Bevölkerung noch recht "klassisch" im Hotelurlaub oder mietet eine Ferienwohnung.

Welche Urlaubsziele sind beliebt?

Top-Reiseziele im Vorjahr waren im Inland Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Im Ausland führten die Statistik die Länder Spanien, Italien und die Türkei an.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ermittelte die FUK, dass das Interesse an Urlauben in den Nachbarländern (17 Prozent) und von Fernreisen (6 Prozent) etwa gleich bleiben. Das Interesse an Urlauben im Inland (26 Prozent) und am Mittelmeer (38 Prozent) gehen um ein paar Prozent zurück.

Hier finden Sie den gesamten Artikel zu den Top-Reisezielen für 2023.

Fehlt das Geld für Urlaub?

Das bei keiner Region das Interesse steigt, könnte daran liegen, dass in diesem Jahr eine wichtige Reise-Ressource fehlt: Statt 70 Prozent im Vorjahr gaben nur noch 55 Prozent der Befragten an, für 2023 genügend Geld für Urlaub zu haben. 22 Prozent sagten im November 2022 sogar, dass sie kein Geld für Urlaub 2023 haben. 30 Prozent der Befragten schätzten ihre persönliche wirtschaftliche Situation schlechter ein als im Vorjahr.

Einen positiven Ausblick gibt die Studie fürs Urlaubsjahr 2023 dennoch: 70 Prozent aller Befragten planen sicher in diesem Jahr zu verreisen. Eine starke Urlaubsnachfrage sei laut FUR daher nicht ausgeschlossen.