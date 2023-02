Das Hochsauerland mit Urlaubsorten wie Winterberg und Willingen ist ein Dorado für winterliche Touren. Dabei liegen viele der schönen Plätze in direkter Nähe zu den Skihängen.

Den Wintercamping Traum Sauerland liefert der bisherige Winter 2023 zwar nicht so ganz, trotzdem ist eine Reise im Wohnmobil in die Region lohnend: Viele Pisten sind beschneit, das sagenhafte Winterwunderland bietet sich im Moment dort nicht.

Im Wohnmobil ist es warm und gemütlich, es duftet nach Lebkuchen und Kaffee. Trotzdem packen wir uns dick ein, ziehen die Skischuhe an, ordentlich Sonnencreme auf die Nase, die Bretter über die Schulter, und dann geht’s auf die Piste. Die Luft ist schneidend kalt, die helle Wintersonne strahlt vom stahlblauen Himmel. Es sind nur ein paar wenige Schritte bis zur Sesselbahn "Rauher Busch" – der Campingpark Hochsauerland bietet einen äußerst bequemen Einstieg ins hiesige Skivergnügen.

Besser kann ein Stellplatz für Wintersportler wahrlich kaum liegen. Der Lift startet gleich nebenan, eine direkte Anbindung an die Wintersport-Arena Sauerland als größtes deutsches Skigebiet nördlich der Mainlinie. Die Pisten werden bei Bedarf maschinell beschneit, eine Loipe führt vom Stell- und Campingplatz aus in die beiden großen Langlaufgebiete. Wenn denn genug Schnee liegt.

Gastronomie und Lebensmittelmärkte gibt es vor Ort genug, über eine Fußgängerbrücke spaziert man in wenigen Minuten hinüber ins nette Zentrum des verschneiten 14.000-Einwohner-Städtchens Winterberg. Das hat mit seinen Fachwerkhäusern rund um die Kirche St. Jakobus eine schöne, beschauliche Seite, sorgt zur winterlichen Hochsaison aber auch durch allerlei lautstarke Musik in Kneipen, Bars und Bistros für Unterhaltung.

Naturschönheit und Après-Ski im Hochsauerland

So ist das in diesem westfälischen Mittelgebirge: Naturschönheit und Après-Ski-Vergnügen liegen ganz dicht beieinander. Wohnmobil-Winterreisende sind hier überall gern gesehen. Viele Camping- und Stellplätze liegen direkt an den Loipen und Pisten. Das gilt besonders für die östliche Region, das Hochsauerland, das mit Weidewirtschaft und Ackerbau auf kargem Boden jahrzehntelang als verarmte Gegend galt. Heute zählen hier die Orte Winterberg und Willingen als Urlauberhochburgen – und als Großverdiener im Tourismusgeschäft. Tatsächlich kann sich das Angebot in vielerlei Hinsicht mit der alpinen Regionen messen.

Die Zahlen sprechen für sich. 30 Skigebiete mit mehr als 85 Pisten umfasst die Wintersport-Arena Sauerland, ein Tummelplatz für WintersportlerInnen. Die Region gilt dabei als äußerst schneesicher, und für den Notfall stehen 700 Beschneiungsanlagen als Aushilfe bereit. Das Hochsauerland kommt auf gut und gern 90 Skitage pro Saison. Für Kinder gibt es nette SkilehrerInnen, kleine Buckelpisten mit Slalomparcours und bequeme "Zauberteppiche" (Endlos-Förderbänder bergan). Nachts locken 46 Flutlicht-Skipisten sowie sechs ausgeleuchtete Rodelhänge – das Skiliftkarussell Winterberg ist als international bestes Flutlichtskigebiet ausgezeichnet.

Wintersport im Hochsauerland: Noch mehr Fakten gefällig?

Bitte sehr: Es gibt über 400 Kilometer gespurte Loipen in der Region, außerdem die Gelegenheit zu Snow-Tubing, Eisstockschießen, Schlittenfahren und mehr. Events wie das FIS-Weltcup-Skispringen (03.-05.2.2023) oder der FIL-Rodel-Weltcup (07.-12.2.2023) locken Tausende Fans an. Und Winterwanderwege hat das Sauerland ohne Ende.

Das Mittelgebirge zählt ja rund ums Jahr zu den besten Wandergebieten unseres Landes, und zur kalten Jahreszeit kann das einen ganz besonderen Zauber haben. Egal ob mit Schneeschuhen oder in warmen Stiefeln, auf geräumten Wegen oder durch tiefes Puderzuckerweiß, die Bewegung an frischer Winterluft tut Körper und Seele gut, und der abendliche Punsch schmeckt danach umso besser.

Tolle Aussichten für den Planeten hat das Skigebiet ebenfalls parat: Bis zum Jahr 2030 will die Wintersport-Arena Sauerland klimaneutral werden.

Ausflugstipps für Tipps für Willingen und Winterberg

Bei schlechtem Wetter: Besuch des Kart- und Bowlingcenters, des Kinos oder der Kletterhalle in Willingen.

Der Wild- und Freizeitpark Willingen lockt mit vielen interaktiven (Freizeit-) Lernerlebnisse für Groß und Klein.

Die "Schiefergrube Christine" in Willingen ist nicht nur Museum, sondern auch Erlebniszentrum und Christstollen-Manufaktur.

Wellness tanken Sie etwa im Vital Resort Oversum oder im Heilstollen Nordenau.

Im Indoor-Funpak "Freizeitwelt Sauerland" können sich die Kleinen richtig austoben.

Für Bierfans lohnt sich die Brauereibesichtigungen des Brauhofs Hallenberg.

Im Escape-Room in Winterberg stellen Sie ihre Ermittler-Fähigkeiten auf die Probe.

Auf dem Kahler Asten (841 Meter), dem "Dach Westfalens, gibt es Wanderwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden rund um die alte Wetterwarte.

Am Abend dann, zurück auf dem Stellplatz vom Campingpark Hochsauerland, spazieren wir durch den frisch gefallenen Schnee hinüber zur Skihütte "Rauher Busch". Hier wird traditionelle Hüttenkost serviert, eine ernst zu nehmende Konkurrenz für die Reisemobilküche. Unterhaltung beim Essen gibt es aus Richtung der Piste, wo gerade die Flutlichter angehen – WintersportlerInnen können im Hochsauerland halt ihren Spaß haben bis weit in die Nacht.

promobil-Tipp: Skisprung-Szene

Große Sprungschanzen ragen markant aus der lieblichen Landschaft des Sauerlands empor. Die bekannteste ist sicherlich die Mühlenkopfschanze in Willingen, Austragungsort von Weltcup und Deutschen Meisterschaften; UrlauberInnen können bis zum Schanzenturm hochfahren. Nicht minder beliebt ist die St.-Georg-Sprungschanze bei Winterberg, ebenfalls Schauplatz diverser Wettkämpfe – hier werden außerdem hoffnungsvolle Nachwuchstalente trainiert und gefördert.

Informationen

Sauerland Tourismus: Der Sauerland Tourismus e. V. bietet auf seiner Website Informationen zu Sehenswürdigkeiten, aktuellen Terminen, Ausflugszielen und mehr; auf Wunsch wird Info-Material verschickt. In den einzelnen Orten gibt es gute Touristen-Infobüros.

Stellplatz-Tipps im winterlichen Hochsauerland

1. Ferienhof & Camping Zur Hasenkammer

Dieser kleine Campingplatz liegt am Ortsrand direkt an einem Bauernhof. Die Betreiberfamilie legt Wert darauf, den UrlauberInnen das Leben auf einem Hof nahezubringen. In der Stellplatz-Radar-App gibt es viel Lob: "Der Campingplatz Hasenkammer ist ein Paradies für Kinder. Hier gibt es viel zu entdecken, und unweit liegt der längste Spielplatz Europas."

2. Stellplatz am Sauerlandbad

Auf dem Parkplatz des Sauerlandbads dürfen in hinteren Bereich bis zu sechs Mobile kostenlos stehen. Ver- und Entsorgung ist vorhanden, wer Duschen und Toiletten braucht besucht das Schwimmbad. In den Kommentaren wird darauf hingewiesen, dass der Parkplatz an einer lauten Straße liegt: "Leider direkt einer viel befahrenen Bundesstraße."

3. Stellplatz am Hotel Klein's Wiese

"Im Grunde ein großer geschotterter, sehr schiefer Parkplatz, ziemlich nah an einer stark befahrenen Straße. Die Hotelanlage ist sehr gepflegt und die Betreiber nett", berichtet ein Urlauber online. Vor dem Hotel können bis zu 50 Mobile auf 660 Metern ü.M. stehen und den tollen Ausblick genießen. Gastronomische Angebote bietet das Hotel, die nächsten Einkaufsmöglichkeiten für SelbstversorgerInnen liegen in 2,5 km Entfernung.

4. Stellplatz am Gasthof Röhring

Einfacher Parkplatz vor einem Gasthaus mit obligatorischer Einkehr. Gleich fünf Sterne vergibt dieser begeisterte Urlauber: "Für einen kurzen Aufenthalt perfekt! Das Essen ist wirklich der Hammer."

5. Wohnmobilpark Willingen

Der Wohnmobilpark am Rande des Skigebiets verfügt über 55 Parzellen. Zu Fuß sind es lediglich 10 Minuten in den Ortskern von Willingen. "Sehr schöner Stellplatz in super Lage mit toller Aussicht, sehr nette Betreiber", schreibt ein Nutzer der Stellplatz-Radar-App.

6. Wohnmobilstellplatz Winterberg

"Ruhiger Schotterplatz nahe Winterberg mit großen Parzellen, Bobbahn und alle Sehenswürdigkeiten fußläufig zu erreichen", lautet das Fazit eines Urlaubers. Der Stellplatz bietet seinen Gästen kostenfreies W-LAN und eine neue Sanitäranlage. Bis zum Skigebiet sind es lediglich 40 Meter.

7. Wohnmobilpark Winterberg

Der Stellplatz in Winterberg verfügt über 75 breite Parzellen. Die Sanitäranlagen sind etwas in die Jahre gekommen. Das stört die UrlauberInnen: "Leider passt das Preis-Leistungsverhältnis gar nicht mehr. Alles kostet extra und ist auf dem Stand von vor 20 Jahren."