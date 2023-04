Auch wenn es bei frühlingsfrischen zehn bis elf Grad, bedecktem Himmel und leichtem Wind in den gut besuchten Hallen der Messe Essen gemütlicher ist als draußen, ist auch auf den Freigeländen viel los. Einige der dort von Händlern und Privatleuten angebotenen Klassiker sind regelrecht umlagert – vor allem, wenn eine Haube offensteht. Der Verbrennungsmotor vermag seine Fangemeinde immer noch zu faszinieren. Von sinkendem Interesse am alten Auto ist am zweiten Messetag nichts zu spüren. Obwohl es ein Wochentag ist, scheint die Messe gut besucht.

Angebote auf der Oldtimer-Messe

Typisch Techno Classica: Die Preise scheinen wieder einmal angezogen zu haben. Für Vierstelliges gibt es hier sicher Vieles, aber kaum ein ganzes Auto. Selbst einstige Schnäppchentipps wie eine Volvo 240 Limousine kosten längst fünfstellig, sind dafür aber gut erhalten. Überhaupt überwiegen Autos der Kategorie "Reinsetzen und Losfahren". Angebote mit niedrigem Kilometerstand muss man nicht suchen, sie stehen in jeder Halle und dazwischen. Draußen gibt es Rares, wie etwa einen gut erhaltenen Alfasud oder Stilblüten wie einen zum Cabrio umgebauten Mercedes-Benz 500 SEL. Faszinierend wie immer: Der Teile- und Automobila-Markt in Halle 4 mit seinem vielfältigen Angebot an Teilen und Typen.

33. Techno Classica in Essen

Zum 33. Mal startet die Oldtimer-Szene mit der Techno Classica in die Saison. Vom 12. bis 16. April erwartet der Veranstalter auf dem Gelände der Messe Essen über 2.700 Oldtimer und Youngtimer sowie rund 200 Clubs. Bei 1.250 Ausstellern auf 120.000 Quadratmetern dürfte jeder finden, was er sucht – oder sogar etwas, das nie auf dem Zettel stand. Dieses Jahr wird die Oldtimer-Messe in allen acht Hallen stattfinden, dazu kommen diverse Ausstellungen im Freigelände. Neu ist, dass Besucher in Oldtimern von Mercedes-Club-Mitgliedern mitfahren können.

Mercedes-Benz Classic bringt zum 60. des Modells unter anderem den letzten je gebauten 600 nach Essen. In Halle 1 sind außerdem die Markenclubs zu finden.

Volkswagen belegt mit seinen Konzernmarken Audi, Skoda und Porsche einen 1.400 Quadratmeter großen Stand in Halle 3. Porsche feiert dort mit acht Clubs 75 Jahre Sportwagen und 60 Jahre 911. Die Autostadt zeigt vier klassische Autos in unterschiedlichen Erhaltungszuständen und VW Classic Parts, welche Teile es gibt. Volkswagen Nutzfahrzeuge hat einen Nachbau des Plattenwagens von 1946 mitgebracht. Zum 50. Geburtstag des Passat sind die ersten drei Baureihen B1, B2 und B3 zu sehen – darunter ein Prototyp von 1985 mit Turbomotor und Elektronik.

Die SIHA als Veranstalter nimmt 60 Jahre Lamborghini zum Anlass, neben dem 1968 in Paris gezeigten grünen Miura noch etwa ein Dutzend weitere Sportwagen der italienischen Marke zu zeigen. Ferrari ist über Eberlein Automobile vertreten; am dortigen Stand wird ein F1 von Michael Schumacher aus der Saison 2005 zu sehen sein. Zum 75. Geburtstag der Ente bringen Clubs eine "Citroën-Straße" mit. Dort sind neben den Markenikonen DS, SM und 2CV auch Raritäten wie ein GS Birotor mit Wankelmotor oder ein Ami 8 Servicewagen zu sehen.