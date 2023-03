Die Preisfindung



Im Unterschied zu eBay handelt es sich nicht um Auktionen, es geht also nicht darum, Waren zu versteigern. Sie nennen einen Preis, der entweder fix oder als Verhandlungsbasis zu betrachten ist. Über das Nachrichtensystem einigen Sie sich dann mit dem potenziellen Käufer. Sie können per Messenger, per E-Mail oder auch telefonisch in Kontakt treten. Falls der Preis mit "VB" gekennzeichnet ist, signalisieren Sie damit, dass Sie über die Höhe durchaus verhandlungsbereit wären. Sie können Produkte aber auch einfach verschenken.

Bezahlfunktion inklusive Käuferschutz seit Oktober 2020



Bis Ende Oktober 2020 gab es bei den Kleinanzeigen weder ein Bezahlsystem noch einen Treuhandservice oder ein Käuferschutzprogramm. Das änderte sich jedoch per 29.10.2020, als "Sicher bezahlen" gestartet wurde. Allerdings gibt es diese Funktion - zumindest vorläufig - nur für bestimmte Kategorien wie "Handy & Telefon", "Notebooks", "PCs" oder "Spielzeug". Auch bei der Höhe gibt es eine Grenze: Der Maximalbetrag liegt bei 1.000 Euro und Ihr Käufer muss eine Gebühr bezahlen, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten. Im Unterschied zur Auktionsplattform ist der Bezahlvorgang aber nicht automatisiert. Sie müssen also selbst auswählen, welcher Interessent den Zuschlag erhält und wie Sie die Bezahlung organisieren möchten.

Registrierung und Nutzung



eBay Kleinanzeigen können Sie sowohl über den Browser am PC als auch über eine eigene App nutzen. Für die Registrierung ist Ihre E-Mail-Adresse ausreichend. Zum Einloggen benötigen Sie diese und ein Passwort, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es allerdings nicht. Wenn Sie Nachrichten erhalten, so werden Sie darüber per E-Mail informiert.

Verkaufen mit oder ohne Kosten



Als Verkäufer zahlen Sie im Prinzip keine Gebühr, außer Sie möchten Ihre Anzeige hervorheben oder "hochziehen". Das gilt auch dann, wenn Sie Ihre Anzeige als "Top-Anzeige" prominent platzieren möchten. Dies erhöht allerdings die Sichtbarkeit, da Ihre Anzeige dann in der Trefferliste ganz oben zu finden ist. Falls Sie besonders viel verkaufen und mehr als 50 Inserate im Monat schalten möchten, müssen Sie ebenfalls Gebühren bezahlen. Für den Verkauf von Immobilien oder Kraftfahrzeugen gibt es spezielle Bedingungen. Die Kontaktaufnahme ist übrigens immer gratis, wenn es ideal läuft, müssen also weder Sie noch Ihr Käufer etwas bezahlen.

Wie sieht eine erfolgreiche Annonce aus?



Sie können die Anzeige innerhalb kurzer Zeit erstellen und dieser Vorgang ist selbsterklärend. Nutzen Sie die Vorschaufunktion, um Tipp- oder andere Fehler zu entdecken. Ganz wichtig ist es aber, zwischen gewerblichem und privatem Verkauf zu unterscheiden, dies hat rechtliche Gründe.

Fotos



Sie können zu jeder Annonce mehrere Fotos veröffentlichen, auch in der Gratisvariante. Sie sollten dabei nur wirklich gelungene, aussagekräftige Bilder verwenden. Achten Sie vor allem darauf, welches Foto der Interessent als erstes sehen kann, denn das ist oft entscheidend dafür, ober er sich das Inserat näher ansieht oder nicht. Alle wichtigen Details des Artikels sollten gut erkennbar sein.

Die Überschrift



Ein aussagekräftiger Titel mit den richtigen Schlagwörtern ist schon die halbe Miete. Sie sollten sich überlegen, wonach die Nutzer suchen könnten, und genau diese Worte dann auch verwenden. Es muss auf einen Blick erkennbar sein, um welchen Artikel es geht und welche Besonderheiten dieser hat. Beim Text gilt: Weniger ist mehr. Halten Sie ihn möglichst kurz und knapp, vergessen Sie aber trotzdem nicht die wichtigsten Informationen. Zum Zustand des Artikels sollten Sie klare und ehrliche Worte finden, auch die technischen Angaben oder Abmessungen spielen eine wesentliche Rolle.

Der Preis



Dies ist der wichtigste und auch schwierigste Punkt. Bevor Sie sich für einen Preis entscheiden - egal, ob fix oder auf Verhandlungsbasis - sollten Sie in den Kleinanzeigen nachsehen, wie viele gleichartige Artikel angeboten werden. So erhalten Sie eine gute Richtschnur.

Der richtige Zeitpunkt



Bei Gratisanzeigen gilt, dass der richtige Zeitpunkt von wesentlicher Bedeutung ist, da diese nicht "hochgezogen" werden kann. Im Idealfall schalten Sie Ihre Annonce am Wochenende oder am Abend, wenn möglichst viele Menschen online sind. Dies erhöht die Chancen auf einen erfolgreichen Verkauf ganz wesentlich.

Annoncen kostenlos "hochziehen"



Wenn Sie möchten, dass Ihre Anzeige ganz oben in der Trefferliste landet, müssen Sie sie löschen und neu einstellen. Kopieren Sie vorab den Text und achten Sie darauf, dass Sie die Fotos wieder zur Hand haben.

Sichere Bezahlung



Ihr Kaufinteressent kann Ihnen den Preis entweder vorab überweisen oder die neue Bezahlfunktion nutzen, die es seit Oktober 2020 gibt. Eine weitere Möglichkeit ist die Barzahlung bei persönlicher Übergabe, was natürlich nur bei entsprechender geografischer Nähe in Frage kommt. Dabei besteht aber die Gefahr, dass der Käufer vor Ort nachverhandeln möchte. Jedenfalls sollten Sie die Ware niemals versenden, bevor Sie das Geld dafür erhalten haben. Auf eBay Kleinanzeigen finden Sie wichtige Sicherheitstipps, die Sie beachten sollten. Hinweis: Wenn Sie Paypal verwenden, so müssen österreichische und deutsche User die "Strafgebühr", die bei Untätigkeit anfällt, vorläufig nicht bezahlen.

Alles anonym



Sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer besteht die Möglichkeit, die Transaktion anonym durchzuführen. Dass dies mit gewissen Risiken behaftet ist, liegt auf der Hand.

Sichern Sie Beweise



Sie sollten sowohl die Anzeige als auch den zugehörigen Nachrichtenverkehr sichern, und zwar sowohl als Käufer oder als Verkäufer. Erstellen Sie einen Screenshot der Annonce. Achtung: Sie sollten NIEMALS Bankkarten oder Ausweisdokumente übermitteln, da diese für Phishingattacken oder von betrügerischen Käufern genutzt werden könnten.