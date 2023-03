Das Windows-Quiz:

Wie gut kennen Sie sich mit Windows aus?

Die Geschichte von Microsoft

Was als Programmiersprache begann, entwickelte sich in den 80er Jahren zu einem Betriebssystem. Auch die erste grafische Benutzeroberfläche für DOS stammt von Microsoft. Am 20. November 1985 erschien Microsoft Windows 1.0 mit dem Ziel, die Erscheinung von Anwendungen zu vereinheitlichen und den Umgang mit dem Microsoft Betriebssystem DOS zu erleichtern.

Die erste kommerziell erfolgreiche Version wurde Windows 3.1, veröffentlicht am 1. März 1992. Die Möglichkeit, Netzwerke zu bilden, verschaffte den Betriebssystemen eine große Reichweite. Heute erscheint den meisten Menschen ein Alltag ohne Windows-Geräte unmöglich.