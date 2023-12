Die Gaming-Welt freut sich schon seit gefühlten Ewigkeiten auf die Veröffentlichung von "Grand Theft Auto VI" ("GTA VI"). Wie sehr, dürften die Abrufzahlen des ersten Trailers zu dem für 2025 angekündigten Videospiel jetzt verdeutlichen. Der eineinhalb Minuten lange Clip wurde am Tag nach Veröffentlichung bereits mehr als 105 Millionen Mal abgerufen.

Damit stellt der Clip auch direkt drei Rekorde auf, wie Guinness World Records bestätigt. Zum einen ist der Trailer die innerhalb des ersten Tages nach Veröffentlichung meistgesehene Enthüllung eines Videospiels - zur 24-Stunden-Marke seien mehr als 90,4 Millionen Abrufe auf dem Zähler gestanden. Zum anderen habe der Clip innerhalb von 24 Stunden rund 8,9 Millionen Likes gesammelt, was ihn zum Videospiel-Trailer mit den meisten Likes mache.

Außerdem ist der Trailer - Musikclips ausgenommen - das Video mit den meisten Aufrufen innerhalb eines Tages überhaupt. Das bestätigte auch der bisherige Rekordhalter Jimmy Donaldson (25). "Der 'GTA VI'-Trailer hat gerade unseren Rekord für die meisten Aufrufe auf YouTube innerhalb von 24 Stunden gebrochen", schrieb der YouTube-Megastar, besser bekannt als MrBeast, auf der Plattform X. Dazu teilte er einen Screenshot, der zeigt, dass das Video in rund 16 Stunden bereits 70 Millionen Aufrufe erzielt hatte. MrBeasts bisheriger Rekord lag bei 59,4 Millionen in 24 Stunden.

The GTA 6 trailer just broke our record for most views on YouTube in 24 hours 😮 pic.twitter.com/Wz7yngC8u4