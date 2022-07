Apples iPhone spaltet ja bekanntlich die Gemüter - entweder man hasst es oder man liebt es. Diejenigen, die keines kaufen, reden am liebsten darüber, wie sehr sie es hassen. Aber auch eingeschworene Apple-Anhänger befinden sich irgendwann einmal in einer Situation, in der die großen und kleinen Wehwehchen des iPhones für Frust und Ärger sorgen.

Wenn sich das iPhone nicht mehr ausschalten lässt oder der Akku erneut versagt, kann der Geduldsfaden der größten Appel-Verfechter reißen. Mit einigen Tricks können Sie die Probleme beheben.

Wir zeigen Ihnen in unserer Bildershow die häufigsten iPhone-Leiden und sagen Ihnen, was Sie tun können, um sie zu beseitigen.