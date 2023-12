Für Arbeitnehmer in Deutschland gilt das Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Dieses findet Anwendung, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Diese Bedingungen beziehen sich in der Regel auf die Größe des Betriebs und die Dauer der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers. Hier sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes:



1. Betriebsgröße: Das Kündigungsschutzgesetz gilt für Betriebe, in denen in der Regel mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt sind. Hierbei werden Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen Wochenarbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und von nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 berücksichtigt.



2. Dauer der Betriebszugehörigkeit: Der Arbeitnehmer muss in dem Betrieb in der Regel mindestens sechs Monate ununterbrochen beschäftigt sein. Diese sogenannte Wartezeit muss erfüllt sein, damit das KSchG greift.

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, hat der Arbeitnehmer einen gesetzlichen Kündigungsschutz, was bedeutet, dass Kündigungen seitens des Arbeitgebers sozial gerechtfertigt sein müssen. Sozial gerechtfertigt sind Kündigungen dann, wenn sie durch Gründe bedingt sind, die in der Person oder im Verhalten des Arbeitnehmers liegen oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen.

Das Kündigungsschutzgesetz schützt auch vor willkürlichen oder diskriminierenden Kündigungen und verlangt, dass der Arbeitgeber bei der Auswahl der zu kündigenden Arbeitnehmer soziale Gesichtspunkte berücksichtigt.

Es gibt allerdings Ausnahmen von diesem Schutz, beispielsweise für leitende Angestellte, Auszubildende nach der Probezeit oder in bestimmten Fällen für Arbeitnehmer in Kleinbetrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern. Auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen kommt das KSchG nicht zur Anwendung, sofern die Befristung sachlich gerechtfertigt ist.

Bei einer Kündigung sollten sich Arbeitnehmer rechtzeitig an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht wenden oder sich bei ihrem Betriebsrat informieren, um ihre Rechte zu klären und gegebenenfalls innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung eine Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht zu erheben.

Das sind die 50 häufigsten Kündigungsgründe der Arbeitgeber:

Betriebsbedingte Gründe (z.B. Schließung von Abteilungen)

Organisatorische Umstrukturierungen

Insolvenz des Unternehmens

Technologische Veränderungen (Digitalisierung, Automatisierung)

Wegfall bestimmter Arbeitsplätze

Verlust von Fördermitteln oder Budgetkürzungen

Umzug des Unternehmens

Filialschließung

Outsourcing oder Verlagerung von Arbeitsbereichen

Fusionen oder Übernahmen

Reduzierung der Belegschaft

Leistungsmängel des Arbeitnehmers

Mangelnde Qualifikation für die ausgeübte Tätigkeit

Häufige Krankheit oder lange Krankheitszeiten

Fehlverhalten am Arbeitsplatz (z.B. Diebstahl, Betrug)

Verstoß gegen Compliance-Vorschriften

Nichtbeachtung von Arbeitsanweisungen

Unzureichende Integration ins Team

Konflikte mit Kollegen oder Vorgesetzten

Unpünktlichkeit

Unberechtigte Fehlzeiten

Mangelnde Flexibilität

Veränderung der Unternehmensstrategie

Verlust eines wichtigen Kunden oder Projekts

Unangemessene Kommunikation

Mangelnde Weiterbildungsbereitschaft

Diskriminierendes oder belästigendes Verhalten

Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Arbeitsplatz

Sicherheitsverletzungen

Vertrauensbruch oder Loyalitätskonflikte

Mangelnde Anpassungsfähigkeit an Veränderungen

Fehlende Arbeitserlaubnis oder Visaprobleme

Schlechte Arbeitsergebnisse

Ablauf befristeter Arbeitsverträge ohne Verlängerungsmöglichkeit

Interne Neuverteilung von Aufgaben

Verstöße gegen Datenschutzrichtlinien

Mangelnde Kundenorientierung

Missachtung von Qualitätsstandards

Unfähigkeit, sich in die Unternehmenskultur einzufügen

Nichterfüllung von Zielvereinbarungen

Verweigerung von Überstunden oder Schichtarbeit

Verletzung von Geheimhaltungspflichten

Unautorisierte Nebentätigkeiten

Falschangaben im Lebenslauf oder bei der Einstellung

Mangelnde Bereitschaft zur Mobilität

Unzureichende Kunden- oder Serviceorientierung

Illegale Aktivitäten oder Verbindungen

Nichtbeachtung von Sicherheitsvorschriften

Schlechtes Zeitmanagement

Mangelnde Initiative oder Engagement

Betriebsbedingte Kündigung

Eine betriebsbedingte Kündigung ist eine Kündigungsart im Arbeitsrecht, die aufgrund von betrieblichen Erfordernissen ausgesprochen wird. Sie ist eine der zulässigen Gründe für eine Kündigung durch den Arbeitgeber und liegt vor, wenn der Arbeitsplatz des Arbeitnehmers aufgrund von unternehmerischen Entscheidungen entfällt und der Arbeitnehmer nicht auf einem anderen Arbeitsplatz im Unternehmen weiterbeschäftigt werden kann.

Verhaltensbedingte Kündigung

Eine verhaltensbedingte Kündigung ist eine Kündigungsart im Arbeitsrecht, die auf das Fehlverhalten eines Arbeitnehmers zurückzuführen ist. Der Arbeitgeber spricht eine verhaltensbedingte Kündigung aus, wenn der Arbeitnehmer gegen seine vertraglichen Pflichten verstößt und dadurch das Arbeitsverhältnis so stark beeinträchtigt wird, dass dem Arbeitgeber eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann.

In der Regel setzt eine verhaltensbedingte Kündigung voraus, dass der Arbeitnehmer zuvor wegen des gleichen oder ähnlichen Fehlverhaltens abgemahnt wurde. Die Abmahnung dient als Warnung und soll dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, sein Verhalten zu ändern. Ist das Fehlverhalten jedoch besonders schwerwiegend, kann unter Umständen auch eine fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung gerechtfertigt sein.

Personenbedingte Kündigung

Eine personenbedingte Kündigung ist eine Kündigungsart im Arbeitsrecht, die sich auf die Person des Arbeitnehmers und deren Eigenschaften oder Fähigkeiten bezieht, welche die Ausführung des Arbeitsvertrages dauerhaft unmöglich oder unzumutbar machen. Sie ist nicht auf ein Verschulden oder Fehlverhalten des Arbeitnehmers zurückzuführen, sondern auf Umstände, die in seiner Person liegen und die er nicht zu vertreten hat. Z.B.: Häufige oder langfristige Krankheiten.