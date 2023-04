Der Stellenmarkt gleicht oft einem undurchschaubaren Dschungel großtönender Phrasen. Hochtrabende Berufsbezeichnungen und missverständliche Hinweise prägen das Wirrwarr der Stellenausschreibungen. Wir räumen mit dem Chaos auf und erklären Ihnen die gängigsten Phrasen in Stellenanzeigen .

Ein Blick in die Jobbörsen dieser Welt verrät: Flexible, belastbare und eigenverantwortlich arbeitende Mitarbeiter werden zu Tausenden gesucht. Das Problem: Viele Arbeitssuchende werden aus diesen Angaben nicht schlau.

Das verbirgt sich hinter den gängigsten Floskeln in Stellenanzeigen:

Das Bewerbungsschreiben der Unternehmen

Bewerbungsschreiben sind eine leidige Angelegenheit. Möglichst prägnant und einprägsam sollen die eigenen Vorzüge angepriesen werden, ohne dabei vom Boden der Tatsachen abzuheben. Wer glaubt, dass nur Jobsuchende diese Hürde meistern müssen, liegt falsch.

Das Verfassen von Stellenanzeigen konfrontiert Unternehmen mit ähnlichen Herausforderungen. Die Firma muss sich in ein gutes Licht rücken, um möglichst viele Bewerber anzulocken. Gegenüber der „Welt“ erklärte Katharina Herrmann vom Bundesverband der Personalmanager: „Eine perfekte Stellenanzeige zu verfassen, ist eine hohe Kunst.“

Die meisten Stellenanzeigen sind nach dem gleichen Muster aufgebaut. Eine kurze Firmendarstellung macht den Anfang, das konkrete Stellenangebot folgt. Anschließend ist es gang und gäbe die Anforderungen an die Bewerber darzustellen und weitere Hinweise zu Bezahlung und Eintrittstermin zu geben.

Allround-Talente gesucht?

Viele Stellenanzeigen schüchtern potenzielle Bewerber ein. Schuld daran sind die breit gefächerten Anforderungen und missverständliche Floskeln. Wichtig ist es, dass Jobsuchende einen kühlen Kopf bewahren und die wichtigsten Kernpunkte erkennen.

Qualifikationen

Für alle Stellenanzeigen gilt: Das Wichtigste kommt zuerst. In der Regel werden die gewünschten Qualifikationen ihrer Priorität nach absteigend aufgelistet. An erster Stelle stehen somit die wichtigsten Anforderungen an den Bewerber.

In Stellenausschreibungen gilt es außerdem „Muss-“ von „Kann-Kriterien“ zu unterscheiden. „Muss-Kriterien“ sollte der Bewerber unbedingt erfüllen, um realistische Chancen auf den Arbeitsplatz zu haben. Phrasen wie „Erforderlich sind…“, „Voraussetzung ist…“ und „Erwartet wird…“ kennzeichnen die Pflichtkenntnisse.

Anders sieht es bei den sogenannten „Kann-Kriterien“ aus. Auch wenn Sie diesen Kriterien nicht in vollem Umfang gerecht werden, besteht die Möglichkeit, die Stelle zu bekommen.

Die Anforderungen sind häufig im Konjunktiv formuliert und gehen mit Floskeln wie „Hilfreich wäre…“, „Idealerweise…“ und „Ausbaufähige Kenntnisse in…“ einher.