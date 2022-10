Manche Eigenschaften sind ein Jobkiller

In Jobanzeigen wird gern ellenlang aufgelistet, was der neue Mitarbeiter bitte alles mitbringen soll. Von Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Kreativität ist da zum Beispiel die Rede. Insofern ist der Schluss, dass all diese positiven Eigenschaften der Karriere auf die Sprünge helfen, durchaus richtig .

Vergessen wird aber oft, dass es zudem diverse Angewohnheiten gibt, die im Berufsalltag gar nicht so förderlich sind. Zeit, sie beim Namen zu nennen.

Auch zu viele Jas und Bescheidenheit schaden Ihnen

Immer wieder sind es gerade Attribute, die erst einmal gar nicht so negativ klingen, die sich im Job als K.o.-Kriterium erweisen.

Sie sagen also selbst dann nicht Nein, wenn Sie zum achten Mal in Folge erhebliche Überstunden schieben? Sie glänzen lieber mit Talent und überlassen bescheiden anderen die große Bühne , um sich zu profilieren? Sie nehmen soziale Kontaktpflege sehr genau und teilen mit ihren Kollegen auch viele private Details?

Dann sollten Sie in allen drei Fällen an Ihrem Verhalten arbeiten. Denn wer nicht Nein sagen kann, zu bescheiden und mitteilsam ist, empfiehlt sich nicht gerade für eine steile Karriere.

Schwächen in Stärken verwandeln

Bei anderen Schwächen wie Egoismus , Arroganz , Unpünktlichkeit oder Ziellosigkeit liegt es zwar schneller auf der Hand, dass diese Eigenschaften negativ bei Kollegen und Vorgesetzten ankommen.

Gemeinsam ist allen unprofessionellen Angewohnheiten jedoch, dass Sie sich erst einmal selbst bewusst machen müssen, welche Sie haben. Wenn Sie das wissen, können Sie gezielt gegensteuern.

Wer sich klar macht, dass im Berufsleben schlicht andere Facetten der eigenen Persönlichkeit gefragt sind, kann diese nämlich mit etwas Fingerspitzengefühl fördern .

Oder anders gesagt: In der Job-Welt geht es letztlich darum, seine Rolle als Profi zu perfektionieren. Dadurch beflügeln Sie nicht nur Ihre Karriere, sondern zusätzlich Ihre eigene Freude an der Arbeit.