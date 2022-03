Im Alter nicht aufs Geld achten zu müssen, wünscht sich wohl jeder. Wer sich aber vor Altersarmut schützen möchte, muss früh mit der Altersvorsorge beginnen . Damit Sie die größten Stolpersteine umgehen können, haben wir die zehn größten Fehler der Altersvorsorge in unserer Info-Box für Sie gesammelt.

Das Rentenniveau in Deutschland wird in den kommenden Jahren auf 43 % des letzten Nettogehalts sinken. Es reicht also nicht mehr aus, sich auf die gesetzliche Altersvorsorge zu verlassen.

Wer im Alter finanziell gut dastehen und Rentenlücken schließen möchte, muss sich frühzeitig um eine private Altersvorsorge kümmern.

Die 10 häufigsten Fehler bei der Altersvorsorge:

Altersvorsorge aufschieben



Der wohl größte Fehler bei der Altersvorsorge ist es, sie immer wieder aufzuschieben. Wer lange nach dem Motto „Um meine Altersvorsorge kann ich mich immer noch kümmern“ lebt, hat am Ende das Nachsehen: Je später Sie anfangen, für das Alter vorzusorgen, desto schwieriger wird es. Die Rendite falsch einschätzen



Eine hohe Rendite klingt beim Abschluss einer Altersvorsorge natürlich vielversprechend. Wenn Sie aber nur auf eine hohe Rendite achten, kann das auch Nachteile haben. Eine hohe Rendite geht nämlich immer auch mit einem erhöhten Risiko einher. Verlassen Sie sich also besser auf sichere Anlagemodelle oder teilen Ihre Altersvorsorge auf. Sich auf den Partner verlassen



In Familien mit Kindern ist es noch heute gang und gäbe, dass zeitweise nur ein Elternteil arbeiten geht. Trotzdem sollte sich niemand beim Thema Altersvorsorge auf den Partner oder die Partnerin verlassen. Auch langjährige Ehen können in die Brüche gehen. Dann tut sich plötzlich eine große Versorgungslücke auf, die Sie im Alter spüren werden. Die Vorsorgekasse zu früh plündern



Es mag verlockend sein, Verträge für die Altersvorsorge frühzeitig zu kündigen, um sich einen großen Wunsch zu erfüllen, beispielsweise ein neues Auto. Solche Handlungen sollten aber gut überlegt sein. Wenn Sie im Alter finanziell unabhängig sein möchten, kann es sinnvoll sein, heute auf das ein oder andere Konsumgut zu verzichten. Vorsorgestrategien ständig ändern



Bei der Altersvorsorge auf verschiedene Bausteine zu setzen, ist sinnvoll. Trotzdem sollten Sie Ihre Vorsorgestrategie nicht ständig ändern. Hier müssen Sie nämlich mit finanziellen Verlusten rechnen, die beim Anbieterwechsel oder vorzeitiger Kündigung entstehen. Berufsunfähigkeitsversicherung vergessen



Bevor Sie über eine Altersvorsorge nachdenken, sollten Sie Ihre Arbeitskraft über eine Berufsunfähigkeitsversicherung absichern. Die beste Altersvorsorge hilft Ihnen nicht, wenn Sie sie wegen einer unerwarteten Berufsunfähigkeit nicht mehr bezahlen können. Die eigene Lebenserwartung unterschätzen



Unsere Lebenserwartung steigt stetig an. Die Einstellung „90 werde ich sowieso nicht“ kann also nach hinten losgehen. Deswegen sollten Sie bei der Altersvorsorge nicht den Fehler machen Ihre eigene Lebenserwartung zu unterschätzen. Steuerlasten aus den Augen verlieren



Auch Rentner Staatliche Förderung nicht nutzen



Die Riester-Rente wird staatlich gefördert. Die volle Förderung erhalten Sie allerdings nur dann, wenn sie jährlich vier Prozent Ihres Bruttoeinkommens einzahlen und einen Dauerzulageantrag bei Ihrem Versicherer stellen. Trotzdem ist auch die Riester-Rente nicht für jeden geeignet, sinnvoll kann sie am ehesten bei Geringverdienern sein. Sich auf die gesetzliche Rente verlassen



Die gesetzliche Rente wird bald nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard im Alter zu halten. Es ist also bei der Altersvorsorge ein fataler Fehler, sich auf die gesetzliche Rente zu verlassen und keine private Altersvorsorge zu treffen.

Bei rechtlichen Fragen rund um die Altersvorsorge finden Sie auf klugo.de weitere Informationen und Unterstützung.

Falls Sie Fragen zu den unterschiedlichen Rentenarten, den Unterlagen für die Beantragung der Rente oder entsprechenden Fristen haben, hilft Ihnen unser Artikel zum Thema Rente beantragen bestimmt weiter.