Kabelgebühren in den Mietnebenkosten sind nicht mehr zeitgemäß

Zum Jahresende flattert vielen Mietern die Nebenkostenabrechnung für das vorangegangene Kalenderjahr ins Haus. Das ist in Zeiten ständig steigender Kosten selten ein Grund zur Freude. Aber zumindest für das Jahr 2024 können sich Millionen Mieter bereits jetzt freuen, dass ein entscheidender Posten nicht mehr vom Vermieter abgerechnet werden kann: Die Gebühren für den Kabelfernsehanschluss dürfen nämlich nur noch bis 30. Juni 2024 pauschal mit den Mietnebenkosten abgerechnet werden. Gerade in den letzten Jahren, in denen viele Menschen komplett zum Streaming gewechselt sind, ist das für immer mehr Mieter ein ärgerlicher Posten geworden: Sie müssen aktuell nämlich auch dann die vom Vermieter umgelegten Kabelgebühren zahlen, wenn sie nie Kabelfernsehen schauen.

Doch damit ist ab 1. Juli 2024 für rund 12 Millionen Haushalte nun endgültig Schluss. Möglich macht das das Gesetz zur Abschaffung des sogenannten Nebenkostenprivilegs. Doch was genau verbirgt sich hinter diesen sperrigen Begriff? Auf was muss man sich jetzt als Mieter – aber auch als Vermieter – einstellen? Und welche Kostenentwicklung ist zu erwarten?

Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ende des Nebenkostenprivilegs: