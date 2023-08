Wenn Urlaub, warme Temperaturen und viel Sonnenschein Jung und Alt im Sommer hinaus in den Garten oder auf den Balkon locken, ziehen an Zäunen und Brüstungen nicht selten Unwetter der anderen Art auf. Grill, tobende Kinder, Blumen, bellende Hunde & Co. bieten reichlich Zündstoff, um sich die gute Laune gegenseitig richtig zu verhageln.