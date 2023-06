Ikea ist in Deutschland extrem beliebt, in fast jedem Haushalt gibt es einen Tisch, Schrank oder ein Bett des Möbelriesen. Grund genug, sich die lustigsten Produktnamen des Möbelherstellers Ikea anzuschauen!

Die witzigsten Ikea-Produktnamen:

Wer in Deutschland Möbel kaufen möchte, kommt um den Möbel-Riesen Ikea fast nicht herum. Ob Küchenzeile oder Schlafsofa, Bücherregal Billy oder Kleiderschrank Pax: Bei Ikea kann man sich bei Bedarf eine komplette Wohnung einrichten.

Doch welche Produkte verkaufen sich bei Ikea in Deutschland eigentlich am besten? Die "Bild" hat vor einiger Zeit mal genauer bei Ikea nachgefragt und die Top Ten der meistverkauften Artikel ermittelt.

Die meistverkauften Ikea-Produkte in Deutschland:

Platz 10: Die Ikea-Geschirr-Linie 365 und das Pokal-Glas

Platz 9: Der Strandmon-Sessel

Platz 8: Der Stuhl Stockholm

Platz 7: Der Pax-Kleiderschrank

Platz 6: Das Sofa Ektorp

Platz 5: Das Kallax-Regal, früher Expedit

Platz 4: Der Sessel Poäng

Platz 3: Das Klippan-Sofa

Platz 2: Der Lack-Beistelltisch

Platz 1: Das beliebte Billy-Bücherregal

Jedes Jahr bringt der Möbelverkäufer nicht nur neue Produkte auf den Markt, sondern auch den beliebten Ikea-Katalog heraus und verschickt ihn an zahlreiche Haushalte in ganz Deutschland. In diesem Jahr feiert der Katalog bereits sein 70. Jubiläum.