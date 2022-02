Ein Date ist aufregend: Wir begegnen einem nahezu fremden Menschen, der – wenn wir eine große Portion Glück haben – bald unser Partner und Vater unserer Kinder sein könnte.

Klar, dass wir uns da von unserer besten Seite zeigen und keinen Fehler machen möchten. Gerade wenn wir aber angespannt sind, verhalten wir uns häufig nicht wie wir selbst und setzen eine Maske auf.

Doch was können Sie tun, damit Sie sich bei Ihrem nächsten Treffen wohlfühlen? Wir verraten Ihnen, welche Dinge Sie künftig vor jedem Ihrer Dates unternehmen sollten.

Ein starkes Selbstbewusstsein macht Sie attraktiv

Wenn Sie sich selbst mögen und zu Ihrer ganz persönlichen Art stehen, wirkt das auf andere attraktiv. Aus diesem Grund sollten Sie Ihr Selbstbewusstsein stärken und mehr für Ihre Selbstliebe tun.

Fangen Sie an sich toll zu finden und verzichten Sie auf Vergleiche mit anderen. Sie wissen schließlich nie, wie es hinter deren Fassade aussieht. Eine Bindung zu sich selbst können Sie aufbauen, indem Sie sich Zeit für sich nehmen und sich entspannen.

Gönnen Sie sich doch einmal eine wohltuende Kosmetikbehandlung. Eine gute Idee ist es zudem, wenn Sie in den Spiegel schauen und sich fragen, was Ihnen an Ihrem Körper besonders gut gefällt.

Gute Laune ist ansteckend

Wer bei einem Date schlecht gelaunt ist, wird nicht zum neuen Lieblingsgesprächspartner. Tun Sie vor Ihrem Treffen Dinge, die Ihre Laune anheben und vergessen Sie den Stress der Arbeit.

Auf andere Gedanken kommen Sie, wenn Sie fröhliche Musik hören oder sich eine Komödie im Fernsehen ansehen. Auch ein schönes Gespräch mit Freunden kann sich positiv auf Ihre ganze Ausstrahlung auswirken.

Ihnen ist gerade gar nicht nach einem Date zumute? Dann verschieben Sie es lieber auf einen späteren Zeitpunkt, an dem Sie mehr glänzen können. Brauchen Sie noch mehr Inspiration, finden Sie in unserer Bildershow zehn Dinge, die Sie vor einem Date machen sollten.