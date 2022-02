30 verrückte Dinge, die Sie über Ihren Körper wissen sollten

© Yuganov Konstantin / Shutterstock.com



Im Sommer wächst in der Natur alles schneller - Kinder genauso. Forschungen ergaben, dass Kinder im Sommer am schnellsten und im Herbst am langsamsten wachsen. Warum das so ist, können Forscher nicht ganz erklären. Es sei ein naturgegebenes Phänomen.