Frauen sind immer sauber, perfekt geschminkt, kennen keine Körpergerüche oder -ausdünstungen und halten sich stets an gesellschaftliche Konventionen ... Das zumindest ist die Traumvorstellung, die einige Männer von uns Ladys haben.

Aber auch wir können uns ganz gut daneben benehmen – vor allem im Bett, wenn gerade keiner zuguckt. Dann vergessen wir einfach mal, was sich gehört und lassen uns so richtig schön gehen. Wir zerstören ein paar männliche Illusionen und verraten offen, welche ekligen Dinge Frauen im Bett tun.

Hier fühlen wir uns unbeobachtet

Im Bett haben wir Zeit für uns selbst, kuscheln uns in die warme Decke und fühlen uns einfach nur wohl. Und sind wir nicht gerade in einer Partnerschaft oder liegt unsere Affäre oder der One Night Stand neben uns, sind wir allein und unbeobachtet.

Klar, dass wir uns dann auch mal gehen lassen und uns völlig egal ist, was sich gehört und was nicht. Und dann halten wir den Pups eben nicht zurück oder schneiden unsere Zehennägel im Bett statt im Bad.

Das Schlafzimmer ist unser absoluter Rückzugsort, an dem wir ganz wir selbst sein können. Und obwohl dies so ist, halten wir es mit dem Wechsel der Bettwäsche nicht ganz so genau.

Ungewollt eklig

Während wir bei vielen Dingen, die wir tun, wissen, dass sie sich eigentlich nicht gehören, gibt es auch Angewohnheiten, die wir gar nicht für eklig halten.

So denken wir nicht daran, dass es eigentlich schon ziemlich blöd ist, wenn die dick aufgetragene Gesichtscreme einen Abstecher auf das Kissen macht oder die Mascara, die wir am Abend nicht abgeschminkt haben, zum Brutplatz für Bakterien wird.

Vielleicht schnarchen wir ja auch und keiner unserer bisherigen Partner hat uns von dieser unschönen Angewohnheit in Kenntnis gesetzt. In unserer Bildershow haben wir Ihnen zehn eklige Dinge zusammengestellt, die Frauen im Bett tun.