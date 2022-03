Männer lieben kleine Makel

Schönheitsideale sind immer dann eine Last, wenn die Maßstäbe für den eigenen Körper besonders streng angesetzt werden. Und in dieser Disziplin sind Frauen ziemlich führend. Was schon deshalb Verschwendung ist, weil Männer vom weiblichen Körper gar keine Perfektion erwarten. Im Gegenteil – tatsächlich mögen sie an Frauen oft sogar deren vermeintliche Makel besonders gerne.

Lieber Rundungen und Wuschelhaare als Perfektion

Ist die Nase nicht zu groß? Stört der runde Po ihn? Und was passiert, wenn er Sie mit Brille sieht? Frauen denken über seltsame Fragen nach. Und das mit Leidenschaft. Denn irgendwas an sich haben sie immer auszusetzen.

Die Folge: Sie projizieren die eigene Unzufriedenheit auf die Wahrnehmung der Männer. Was mit Verlaub großer Unsinn ist. Gerade Rundungen wirken auf Männer besonders sexy und Wuschelhaare oder Lachfältchen finden sie Sie viel natürlicher und anziehender als den perfekt gestylten sowie glattgebügelten Look.

Selbstbewusstsein macht attraktiv

So empfänglich Männer für Schönheit sind – so wenig stören sie kleine optische Fehler. Wenn wir uns ansehen, wie sehr die Männerwelt für diverse Promi-Damen schwärmt, ist das übrigens keine überraschende Erkenntnis. Bestes Beispiel: Jennifer Lopez. Ihr knackiger, aber auch großer Po ist für viele Männer der Inbegriff von Sexappeal. Emma Stone oder Julianne Moore wiederum verdanken ihren Sommersprossen einen Großteil ihrer natürlichen Schönheit.

Und dass eine Frau auch mit ein paar Fettpölsterchen und Cellulite irre viele Männer begeistern kann, wissen wir spätestens seit es Plus Size Models wie Ashley Graham gibt. In diesem Sinne: Zeigen Sie ihm Ihre kleinen Schönheitsfehler ruhig statt sie zu vertuschen. Denn Männer, das zeigen Umfragen immer wieder, finden selbstbewusste Frauen ganz besonders attraktiv.