Es ist längst nicht mehr nur der Frühling, den Singles nutzen, um auf Partnersuche zu gehen. Das ganze Jahr über wimmelt es in Online-Portalen nur so von Flirtwilligen, die auf ihre ganz große Liebe warten. Aber worauf müssen Sie achten, damit Sie keine Frösche mehr küssen müssen? 5.000 Singles verrieten ihre Online-Dating No-Go’s.

Unpersönliche Nachrichten

Unpersönliche Mails mit Standardtexten halten 38 % der Befragten für eines der größten No-Gos beim Online-Dating. Flirtcoach Lisa Fischbach rät: "Ihr Gegenüber sollte sich persönlich angesprochen fühlen. Stellen sie konkrete Fragen zum Profil Ihres Gegenübers, das signalisiert Interesse." Aus diesem Grund sollten Sie beim Anschreiben auf "copy and paste" verzichten und sich zuerst mit Ihrem Gegenüber auseinander setzen, bevor Sie eine Nachricht verfassen. Jost Schwaner, Geschäftsführer der Partner-Agentur ElitePartner, erklärt: "Halbwegs vollständige Sätze kommen auch gut an. Klingt profan – aber damit hebt man sich von vielen ab, die sich die Mühe nicht machen oder nichts zu erzählen haben." Zeigen Sie Interesse, nehmen Sie sich Zeit und seien Sie aufmerksam, dann klappt es auch mit Mr. oder Mrs. Right

Die Auswahl der Fotos

Ihre Profilbeschreibung kann noch so gut sein – ohne gutes Foto werden die Anfragen wahrscheinlich auf sich warten lassen. Für 36 % der Männer und ein Viertel der Frauen ist es wichtig, dass Profilbilder vorhanden sind. Es gilt aber auch, das richtige Bild auszuwählen. Partyfotos mit den Kumpels machen keinen guten ersten Eindruck. Aber auch steife Bilder wie Bewerbungs- oder Passfotos kommen nicht gut an. 16 % der Befragten sind unzufrieden mir der Fotowahl anderer User. Flirtcoach Fischbach weiß: "Das Bild ist Ihre Pressemitteilung. Beim Kennenlernen spielt das Aussehen nun mal eine große Rolle." Fragen Sie vor dem Foto-Hochschalten ruhig mal ihren besten Freund oder die beste Freundin, wie Sie auf diesem oder jenem Bild wirken!

Schummeln fliegt auf

Lügen haben kurze Beine. 27% der Singles sind genervt von den Schummeleien anderer Flirtwilliger, denn spätestens beim ersten Date stellt sich heraus, dass der vermeintliche Brad Pitt gar keiner ist. Ob ein Segeltörn mit Freunden oder teure Autos vor der Tür - wer große Töne spuckt, schafft Erwartungen, die nur schwer erfüllt werden können. Wenn Sie auf Angebereien verzichten, können Sie beim ersten Date umso mehr beeindrucken. Ihr Gegenüber wird nämlich nicht nur darauf achten, welche Erwartungen nicht erfüllt werden, sondern hat die Möglichkeit, Ihre positiven Seiten zu entdecken.

Humor gut dosieren

Ein Sinn für Humor macht attraktiv und erhöht die Chancen auf eine gute Partnerschaft. Aber auch wenn Sie Ihre Freunde zum Lachen bringen können, halten Sie sich beim Online-Dating anfangs etwas zurück. Männer und Frauen haben häufig einen unterschiedlichen Sinn für Humor – und so kann ein gut gemeinter Scherz auch schnell nach hinten losgehen. Sie sollten auch darauf verzichten, jeden Satz mit einem Smiley zu beenden, um die Ironie Ihrer Aussage zu betonen, denn viele Singles sind genervt von dem übermäßigen Gebrauch der Icons.

Rechtschreibung

Lesen Sie Ihre Nachrichten vor dem Abschicken noch einmal gründlich durch und nehmen Sie sich Zeit. Für viele der befragten Singles gibt es nichts Schlimmeres als Rechtschreibfehler in jedem zweiten Wort. Sie senden damit das Signal aus, weder Zeit noch Mühe in die Beantwortung der Nachrichten investiert zu haben. Im schlimmsten Fall hält man Sie sogar für ungebildet. Und wenn Sie schon keine Zeit für die Beantwortung der Mails haben, wie wollen Sie dann eine gute Partnerschaft führen?

