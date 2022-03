Wir können noch so verliebt in unseren Partner oder die Partnerin sein: Ab und an fragen wir uns, wie es unsere zweite Hälfte wohl mit der Treue hält. Können wir ihr wirklich vertrauen oder wird sie uns eines Tages enttäuschen? Am liebsten wäre uns, wir könnten bestimmte Signale deuten, die uns Aufschluss über unsere Situation geben.

Ein Hinweis ist dabei der Kleidungsstil unseres Freundes oder der Freundin. Verändert sich dieser, hat sich womöglich auch etwas in unserem Liebesleben verändert. Wir verraten Ihnen, an welchen Merkmalen Sie Fremdgeher erkennen können.

Ein Look, der Macht und Verführung präsentiert

Ihren Partner oder Ihre Partnerin kennen Sie nur noch in lässigen Sweat-Klamotten. Plötzlich holt er jedoch den schicken Anzug hervor und sie setzt auf das sexy Etuikleid. Möchten Mann und Frau andere beeindrucken, legen sie noch mehr Wert auf ihre Kleidung. Sie wollen etwa Macht ausstrahlen oder den anderen mit einem verführerischen Outfit um den Finger wickeln.

Kommen noch dazu die Sneaker in den Schrank und die High Heels zum Vorschein, sollten Sie auf weitere Signale achten und - um sicherzugehen - ein Gespräch mit Ihrem Schatz führen.

Schlichte Kleidung statt Experimente

An der Kleidung eines Menschen erkennen wir häufig, wen wir vor uns haben. Beim Dating verbergen daher viele Männer und Frauen, welchen Look sie wirklich mögen. Liebt Ihre Freundin etwa auffällige Farben oder süße Prints und kleidet sich von heute auf morgen deutlich schlichter? Das kann ein Hinweis darauf sein, dass sie auf jemanden Eindruck machen will.

Aber keine Sorge: Natürlich kann ein Stilwechsel auch andere Hintergründe haben. Vielleicht möchte Ihr Partner oder Ihre Partnerin etwas Neues ausprobieren. Oder Sie sind die Person, die Ihr Schatz beeindrucken möchte.

