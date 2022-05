Ganz gleich, ob in einer Beziehung oder im Singleleben: Wir Frauen werden immer wieder von Sprüchen der Männerwelt konfrontiert, die uns ziemlich auf die Nerven gehen.

Dann werden wir nicht ernst genommen oder unser Gegenüber glaubt, uns zu etwas überreden zu können, das wir einfach nicht wollen.

Möglicherweise möchte uns der andere auch ändern oder einfach seinen Willen durchsetzen. In solchen Situationen können wir den Mund halten, damit wir unsere Ruhe haben – oder wir sagen klipp und klar unsere Meinung.

Wir verraten Ihnen, wie Sie typische Männersprüche in Zukunft ganz einfach kontern können.

Hallo Klischee

Es gibt Momente, in denen die Männerwelt die Emanzipation vergisst und tief in die Klischeekiste greift. Dann glaubt der Mann an unserer Seite, dass wir mit Technik nichts anfangen können, Probleme damit haben, ein Auto zu lenken oder uns ein Fußballspiel komplett langweilt.

Was wir in diesen Momenten tun können, ist, unseren Liebsten vom Gegenteil zu überzeugen. Das gelingt mit Taten, aber auch mit dem richtigen Konter. Überraschen Sie ihn mit Ihrem Wissen und stellen Sie ihn als den Unwissenden dar.

Seine Überredungskünste fruchten nicht

Männer neigen gerne mal dazu, uns zu ihrer absoluten Traumfrau zurechtbiegen zu wollen. Dann sollten wir uns so stylen, wie es ihnen gefällt, mutig und spontan sein – und natürlich niemals schlecht gelaunt oder gar zickig. Machen Sie Ihrem Partner klar, dass er sich für Sie entschieden hat, weil Sie sind wie Sie sind. Und zu Ihnen gehören ebenso Macken.

Auch eine eigene Meinung ist Teil von Ihnen. Wenn Sie nicht gerne Achterbahn fahren, ist das eine Tatsache und eine Entscheidung, die Sie getroffen haben. Auch wenn Sie unterwegs sind und ein Mann Sie zu einem Date überreden möchte, gibt es genau einen Konter, der wichtig ist – und zwar ein klares Nein.

Was Sie ansonsten auf dumme Männersprüche kontern können, erfahren Sie in unserer Bildershow.