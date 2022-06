Bei der Partnersuche achten wir darauf, welche Persönlichkeit unser Gegenüber hat, ob wir die gleichen Vorstellungen vom Leben teilen und ob uns der andere auch optisch gefällt.

Aber legen Sie Wert auf das richtige Sternzeichen? Wer an die Kraft der Astrologie glaubt, ist davon überzeugt, dass das Tierkreiszeichen eine Menge über einen Menschen aussagen kann – so zum Beispiel, ob dieser besonders eifersüchtig oder in der Liebe eher gelassen ist.

Wir verraten Ihnen, welche Sternzeichen als eifersüchtig gelten und in einer Beziehung gerne mal an die Decke gehen, wenn sie sich von einem vermeintlichen Rivalen bedroht fühlen.

Ein wenig Eifersucht ist völlig normal

Eifersucht gehört zu einer Beziehung dazu. Es wäre schließlich sehr verwunderlich, wenn es unseren Liebsten so gar nicht stört, wenn ein anderer Mann mit uns flirtet.

Problematisch wird es erst, wenn unser Partner es nicht gerne sieht, dass wir ein wenig mit dem Verkäufer shakern oder dem Postboten an Weihnachten eine Kleinigkeit schenken. Dann ist die Eifersucht übertrieben und kann zu Streits und einem großen Misstrauen in der Partnerschaft führen.

Wichtig ist, dass wir unserer zweiten Hälfte klarmachen, dass sie sich keine Sorgen machen muss, aber auch betonen, dass uns ihre übertriebene Eifersucht gehörig auf die Nerven geht.

Einige Sternzeichen sind besonders häufig eifersüchtig

Doch welche Sternzeichen sind es, die es mit der Eifersucht gerne mal übertreiben? Wer Eifersucht entwickelt, hat meist bestimmte Eigenschaften, die das ungute Gefühl verstärken.

Menschen, die eifersüchtig sind, sind etwa sehr misstrauisch – wie der Stier . Auch wer nachtragend wie der Krebs oder wie der Widder schnell verletzt ist, hat mitunter das Gefühl, dass der andere nicht ganz ehrlich zu ihm ist.

Leidenschaftlich wütend kann zudem der Skorpion werden und auch der Zwilling zeigt schnell seine – unbekannte – fiese Seite. In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal alle Infos zum Zusammenhang zwischen Sternzeichen und Eifersucht zusammengestellt.