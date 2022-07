Schauspielerin Ana de Armas hat bei der Premiere von "The Gray Man" in Los Angeles einen umwerfenden Auftritt hingelegt. Diese Details machten ihr Metallic-Kleid zum absoluten Power-Outfit...

Die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas (34) überraschte bei der Premiere des Films "The Gray Man" in Los Angeles mit einem schillernden, bodenlangen Kleid im Kriegerinnen-Look. Die Louis-Vuitton-Robe wurde von Modedesigner Nicolas Ghesquière (51) entworfen, wie "Marie Claire" berichtet. Dieser soll dabei von Gladiatoren und starken Kriegerinnen inspiriert worden sein.

Die glamouröse Robe, die "James Bond"-Star Ana de Armas auf dem roten Teppich präsentierte, bestand aus einem metallisch-glänzenden, anthrazitfarbenen Bodysuit sowie einem Rock aus schuppenförmig angeordneten, silbergrauen Blättern im Stil einer Rüstung. Dazu kombinierte die 34-Jährige ein Paar silberne Riemchen-Stilettos.

Beim Make-up setzte sie auf passende Details

Bei den Accessoires beschränkte sich Ana de Armas auf silberne, hängende Ohrringe in Blatt-Optik, die perfekt mit dem Rock ihres Kleids harmonierten. An den Fingern trug sie schlichte Ringe in Silber. Ihr brünettes, mittellanges Haar trug die Schauspielerin mittig gescheitelt und zu leichten Beach-Waves gestylt.

Bei ihrem Make-up setzte sie auf einen schimmernden rosa Lidschatten. De Armas' Wangen wurden mit etwas Bräunungspuder und Rouge gekonnt betont. Der pinke Lippenstift stellte einen auffälligen Kontrast zu ihrem Grau-in-Grau-Outfit dar.