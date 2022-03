Weggucken fällt hier schwer: "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens beweist bei der Pariser Fashion Week jede Menge Sexappeal.

Vanessa Hudgens (33) weiß ihre Kurven in Szene zu setzen. Die "High School Musical"-Schauspielerin hat bei der Pariser Fashion Week am Montag alle Blicke auf sich gezogen. Zu der Giambattista-Valli-Show erschien die 33-Jährige in einem korallenroten Minikleid mit großzügigen Cut-Outs im Dekolleté-Bereich sowie sexy Beinschlitz.

Darüber trug Hudgens einen schwarzen Blazer und kombinierte zu ihrem trendigen Outfit eine schwarze Handtasche in Krokodiloptik sowie zum Kleid farblich passende Peeptoe-Pumps.

Ihre brünetten Haare stylte sie zu natürlichen Beach Waves. Zudem setzte Hudgens auf ein extravagantes Augen-Make-up mit schwarzer Mascara, Eyeliner und rotem Lidschatten. Goldene Armreifen und dazu passende Ringe machten den modischen Look komplett.