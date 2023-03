"GNTM"-Chefin Heidi Klum überraschte bei der Party der Elton John AIDS Foundation am Sonntag in West Hollywood in einer kanariengelben Federrobe. Ehemann Tom Kaulitz war auch dabei.

Heidi Klum (49) stach aus der Menge heraus, als sie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) an der alljährlichen Oscar-Party teilnahm, bei der am Sonntag in West Hollywood Geld für die Elton John AIDS Foundation gesammelt wurde. Die "GNTM"-Chefin hatte sich zu diesem Anlass in ein knallgelbes Kleid aus großen Federn und mit einer halbdurchsichtigen Schleppe geschnürt.

Die vierfache Mutter, die von Rob Zangardi gestylt wurde, zog in ihrem ausladenden Kleid von Modedesigner Georges Hobeika alle Blicke auf sich. Dazu wählte Klum türkise Ohrringe und goldene Heels. Ihr Musiker-Ehemann erschien in einem durch und durch dunklen Outfit.

Gelbe Herzchen und ein Dankeschön

Heidi Klum gefiel ihr Outfit in der Signature-Farbe so sehr, dass sie ganze drei Fotos davon in ihren Instagram-Feed stellte. Diese kommentierte sie mit jeder Menge gelber Herzchen und einem Dankeschön an den Gastgeber, Musik-Legende Sir Elton John (75).