Fans von Schauspieler Patrick Dempsey (56) trauen ihren Augen nicht: Ist das wirklich der "Grey's Anatomy"-Star, der da mit wasserstoffblonder Mähne bei Disneys D23 Expo in Anaheim, Kalifornien, über den roten Teppich spazierte? Er war es nicht nur, zudem verriet er "Variety" auch, wie sehr er seinen neuen Look feiert: "Ich liebe es, es ist großartig. [...] Blondinen haben mehr Spaß, es stimmt wirklich."

Zugleich scheinen sowohl seine Liebsten als auch Wegbegleiter und Fans noch nicht genau zu wissen, wie sie auf das Platinblond reagieren sollen: "Es hat viele Menschen in Aufruhr versetzt. Sie sind sich nicht sicher, wie sie es aufnehmen sollen." Die neue Frisur polarisiert aber offenbar sehr - "entweder lieben sie es, oder sie hassen es."

#GreysAnatomy star Patrick Dempsey on people's reactions to his blonde hair: "Either they love it or they hate it." https://t.co/IWlhMV4cD4 #D23Expo pic.twitter.com/xtbFk2lDe7