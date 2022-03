Sophie Turner hat ihren Babybauch auf der "Vanity Fair Oscar Party" glänzend in Szene gesetzt. In einem roten Kleid erschien sie an der Seite von Ehemann Joe Jonas.

Sophie Turner (26) hat bei der "Vanity Fair Oscar Party" in Los Angeles zum ersten Mal ihren Babybauch auf dem roten Teppich gezeigt. An der Seite der Schauspielerin war Ehemann Joe Jonas (32). Die 26-Jährige glänzte bei dem Event in einem bodenlangen, langärmligen roten Kleid. Die hochgeschlossene Robe stammt von Louis Vuitton. Die roten Haare trug der "Game of Thrones"-Star im Mittelscheitel und streng nach hinten gebunden. So kamen auch die funkelnden Hängeohrringe, die sie zu ihrem leuchtend roten Outfit kombinierte, gut zur Geltung. Ihr Ehemann erschien in einem mit funkelnden Steinen besetzten schwarzen Anzug, unter dem ein tief ausgeschnittenes dunkles T-Shirt zu sehen war. Gerüchte über Schwangerschaft gibt es schon länger Seit einigen Wochen gibt es schon Gerüchte, dass Sophie Turner und Joe Jonas ihr zweites Kind erwarten. Von der Schauspielerin waren Anfang des Jahres unter anderem Bilder in einem figurbetonten grünen Kleid aufgetaucht. Darunter soll bereits ein Babybauch erkennbar gewesen sein. Im Juli 2020 brachte Turner das erste gemeinsame Kind des Paares zur Welt, Tochter Willa. 2019 hatte sie den Jonas-Brothers-Sänger geheiratet. Ihr Privatleben halten die beiden weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.