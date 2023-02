© imago / Udo Kröner



Lavendel auf Reisen:

Dennoch ist Lavendel beispielsweise anwendbar, um die Möglichkeit zu minimieren, Bettwanzen von einer Reise mit nach Hause zu bringen. Dafür die getragenen Kleidungsstücke in einen gut verschließbaren Plastikbeutel packen und mehrere Lavendelsäckchen dazulegen. Das kann Bettwanzen vom Einnisten abhalten. Zuhause sollte die Kleidung direkt vom Plastikbeutel in die Waschmaschine wandern und bei mehr als 60 Grad gewaschen werden. Gebrauchte Beutel und Säckchen schmeißen Sie bitte direkt in die Mülltonne.