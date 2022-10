© Imago/blickwinkel



Bonbons

Mögen Sie es auch so durch die bunten Bonbonläden zu schlendern und ein kleines Tütchen mit Ihren Lieblingsstücken zu füllen? Daran ist gar nichts auszusetzen – so lange Sie ab und an zu einem einzelnen Bonbon greifen. Dieses besitzt nämlich nur 20 Kalorien. Kleiner Tipp: Wenn es noch gesünder sein soll, sind die zuckerarmen Varianten eine gute Idee.