© 2010 Thinkstock



Wer mit einem Handy telefoniert ist einem größeren Risiko für Hirntumore ausgesetzt. So zumindest lautet das Vorurteil gegen Mobiltelefone. Diese Annahme konnte bislang allerdings auch in großangelegten Untersuchungen nicht bestärkt werden. In der europaweit durchgeführten Interphone-Studie wurde herausgefunden, dass auch Personen, die mit dem Handy telefonieren, nicht öfter an Hirntumoren erkrankten als Handygegner. Anders verhält es sich bei Vieltelefonierern: Befragte, die in ihrem Leben mehr als 1640 Stunden mit dem Handy telefoniert hatten und die Geräte bereits in den 90ern nutzten, als die elektromagnetische Strahlung der Geräte noch stärker war, erkrankten tatsächlich häufiger an Hirntumoren. Doch auch hier ist die Forschung nicht abgeschlossen - ebenso wenig wie bei der Untersuchung der Auswirkungen von Handystrahlung auf Kinder und Jugendliche.