© imago / Westend61



Liebesbriefe schreiben:



In Zeiten von E-Mail und WhatsApp kommen ausgewählte, handgeschriebene Worte meist zu kurz. Dabei hat ein Liebesbrief nicht an Magie verloren – im Gegenteil: Wenn man sich die Mühe macht, einen Brief zu schreiben, ist das in der heutigen Zeit eine Besonderheit.