Lufttrocknen ist für die Haare viel besser als ein Föhn

Natürlich sollten Sie den Föhn nicht ultraheiß auf die Haare loslassen. Aber was viele nicht bedenken: Nass sind die Haare ja anfälliger für Haarbruch. Wer seine Haarpracht also nur an der Luft trocknet, dehnt diese empfindliche Phase unnötig aus. Besser: Erst etwas an der Luft trocknen lassen und dann den Föhn bei verträglichen Temperaturen zuschalten.