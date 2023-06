Die Todsünden auf Mallorca

© picture alliance / Schoening | Schoening



Mit dem Auto durchs Zentrum

…und wer dann noch mit dem Auto in die Stadt fährt, kann sich auf Knöllchen gefasst machen. Auf Mallorca ist der Verkehr in der Altstadt nur Anwohnern und Lieferanten erlaubt. Wer in dieser Zone ohne Genehmigung fährt, kann sich auf einen Strafzettel gefasst machen.

Tipp: Wer das Knöllchen binnen 20 Tagen bezahlt, erhält 50 Prozent Rabatt.