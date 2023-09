Schick in Strick ist im Herbst wieder angesagt. Dieses Jahr ist es aber die Kombination aus Kleid und Gürtel, die es Modeliebhaberinnen so richtig angetan hat.

Viele Designer haben vergangene Woche auf der Fashion Week in New York ihre Herbstkollektionen vorgestellt. Einer, der es den Stars mit seinen It-Pieces angetan hat, war Michael Kors. Promifrauen wie Vanessa Hudgens (34), Olivia Wilde (39) und Elsa Hosk (34) schlüpften für die Fashion-Show in eins der begehrten Strickkleider, die gerade zum regelrechten Hype mutieren. Getragen werden diese 2023 vor allem mit einem breiten Gürtel.

Verschiedene Schnitte und Farben

"High School Musical"-Star Vanessa Hudgens etwa setzte auf ein hautenges, kurzes Strickmodel mit Turtleneck in Camel, dass ihre trainierte Figur perfekt zur Geltung brachte. Dazu trug sie einen Cape-Mantel und Wildlederstiefel in derselben Farbe. Ein breiter, asymmetrischer Gürtel mit Schlangenoptik und Silberschnalle sorgte für das gewisse Etwas - ein gelungener Ton-in-Ton-Look, der perfekt für den Herbst ist.

Etwas legerer kam Elsa Hosk zur Modenschau in New York. Sie trug ein grobes Strickkleid mit weiterem Schnitt und Rollkragen. Dazu band sie sich einen breiten Gürtel in Dunkelbraun um die Hüfte. Umhängetasche und Wildlederstiefel mit Absatz griffen die Farbe des Gürtels wieder auf. Ebenso gut funktionieren dazu aber auch flache Sneaker, Loafer oder grobe Chelseaboots.

Aktuell sind Strickkleider aber auch deutlich länger zu finden, wie etwa in diesem Midischnitt. Auch hierzu passen sowohl sportliche Turnschuhe als auch schicke Stiefel mit hohem Schaft und Absatz. Durch den Gürtel bekommt das Dress im Handumdrehen einen schicken Touch. Die Fledermausärmel sind ein zusätzlicher Eyecatcher.

So kombinieren wir das Strickkleid

Wenn es schicker sein soll, lassen sich die Kleider perfekt mit einem Blazer oder edlen Mantel stylen. Soll es sportlicher sein, eignen sich Oversize-Jeansjacken oder Lederjacken. Unser Tipp: Beim Kombinieren nicht auf eine Strickjacke setzen, so könnte der Look sehr eintönig wirken. Stattdessen lieber auf ein anderes Material zurückgreifen.