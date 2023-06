Toiletten als Hingucker

Zugegeben, Toiletten haben nicht gerade den Ruf, eine Reise wert zu sein. Dabei muss man eigentlich nur wissen, wohin man sich für ein paar besonders ruhige Minuten verziehen kann.

In unserer Bildershow zeigen wir Ihnen die spektakulärsten Toiletten der Welt.

Welche verrückten Toiletten gibt es?

Hübsche Öko-Throne, bei denen sich der Lokus in grandiose Landschaften einbettet oder auf einer speziellen Toiletten-Mini-Insel in der Karibik liegt, eine Wasserinstallation aus 10.000 WC-Schüsseln, Waschbecken und Urinalen in China oder gar eine Weltraumtoilette.

Auch designtechnisch sind mehrere Knaller vertreten, wie z.B. Toilettenkabinen, die Eiern oder einem Hummer nachempfunden sind.

Besonders cool sind außerdem immer wieder die Open Air-Örtchen: Manchmal ist das Klo nur ein fast unsichtbares Loch im Wüstenboden , dann wieder überblickt man im Sitzen schneebedeckte Berge oder den Grand Canyon .