Brote in der Toilette, unbeaufsichtigte Kinder oder auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter: In jeder denkbaren alltäglichen und manchmal doch so skurrilen Alltagssituation werden Schilder benutzt, um Informationen preiszugeben.

Das sind die lustigsten Schilder aus aller Welt:

Lustige Schilder auf Instargam

Aufmerksamkeit bekommen diese Schilder auf jeden Fall. Schließlich gibt es für lustige Schilder bereits die Instagram-Seite, sie nennt sich „Schilderwald.de“. Mehr als 19 Tausend Nutzer freuen sich täglich über „die lustigsten Schilder Deutschlands und aller Welt“. Wir haben Ihnen in unserer Auswahl einige der Schilder mit starkem Lach-Potenzial rausgesucht.

Warum gibt es Schilder?

Verkehrsschilder regeln den Verkehr oder machen auf Hinweise aufmerksam. Doch nicht nur im Verkehr, auch an anderen Orten sollen Schilder Orientierung bieten. Oft sind schon die Ortsschilder lustig, wenn sie beispielsweise einen der lustigsten Ortsnamen abbilden.

Egal ob auf dem Parkplatz, auf der Straße, für die Toilette oder beim Einkaufen: Schilder gibt es überall. Sie weisen die Richtung und teilen uns mit was verboten und was erlaubt ist. Egal in welche Richtung man schaut, ein Schild fällt einem immer ins Auge, mindestens unterbewusst. Schließlich sind die meisten Schilder gleich, langweilig und eintönig. Anders die zehn lustigsten Klo-Schilder der Welt.





Kein Wunder, dass die eintönigen Schilder teilweise nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen gebührt. Ein neuer Reiz muss her! Nun ist es an der Zeit, auf andere Art und Weise zu informieren. Immer mehr Leute, Städte oder Arbeitgeber nutzen mittlerweile sarkastische und humorvolle Schilder, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen.

Sie benötigen noch mehr Witze und Lacher in Ihrem Alltag? Wir haben Ihnen die lustigsten Sprachpannen und Übersetzungsfehler zusammengestellt.