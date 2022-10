Sie haben die Höhe von Wolkenkratzern und werden zur Erinnerung an große Persönlichkeiten, zu Ehren einer Gottheit oder in Gedenken an historische Ereignisse errichtet. Auf der ganzen Welt sind riesige Statuen zu bewundern. Wir stellen Ihnen die Top 10 der größten Statuen in unserer Bildershow vor!