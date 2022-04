Der Himmel als Farbpalette

Er kommt jeden Tag, dieser Moment, in dem sich die Sonne dem Horizont nähert und dann langsam dahinter verschwindet. Oft bemerken wir das kaum, weil der Himmel bedeckt ist oder wir schlicht am falschen Ort sind. Der richtige Ort hingegen kann einen Sonnenuntergang geradezu spektakulär werden lassen. Davon gibt es auch in Deutschland gleich eine ganze Reihe. Hier sind unsere Favoriten für alle Sonnenuntergangs-Anbetenden.

Mal ist der Himmel blass rosa, dann gelb, an manchen Tagen erstrahlt er in kräftigen Rottönen und an wieder anderen scheint eine ganze Farbpalette beim Sonnenuntergang am Werk zu sein.

Das Tolle ist dann, dabei zuzusehen, wie sich all diese Farben im Zusammenspiel mit den Wolken fast im Sekundentakt verändern. Das ist nicht nur für Romantikerinnen und Romantiker sehenswert, sondern auch für Fotografierende, Naturliebhabende und alle, die schlicht einen schönen Tagesausklang suchen.

Weitsicht und Wasser machen das Spektakel schöner

Generell bietet sich hierfür nicht gerade eine Schlucht an. Sondern ein Plätzchen mit Weitsicht. Nicht umsonst sind in unserer Galerie auch die Alpen gut vertreten.

Doch noch schöner ist ein Sonnenuntergang am Wasser. Von der Insel Föhr, über den Maschsee in Hannover oder das Mainufer in Frankfurt mit Blick auf die Wolkenkratzer bis hin zur Bodensee-Wasserfontaine bei Friedrichshafen ist Wasser nicht nur wegen seiner spiegelnden Effekte wie ein Verstärker für Sonnenuntergänge. Also quasi doppeltes Glücksgefühl für uns. Da bleibt fast nur noch zu sagen: Nehmen wir unbedingt so viele dieser filmreifen Untergänge mit wie möglich.