Kitzbühel lädt zur kulinarischen Entdeckungstour: Heimische Traditionsgerichte treffen auf internationale Gourmetküche - das hat der "Genussherbst" in der Gamsstadt zu bieten.

Traditionelle Hausmannskost trifft Haute Cuisine: Kitzbühel lockt im "Genussherbst" mit einer Vielzahl an kulinarischen Highlights, die von heimischen Traditionsgerichten bis zur internationalen Gourmetküche reichen. Ob in den Hütten am Berg oder in den Wirtshäusern im Tal - überall wird bodenständige, regionale Kost mit dem besonderen Etwas geboten.

Startschuss für die vierte Auflage des Veranstaltungsformats Kitz Kulinarik war bereits Anfang September. Am 1. und 2. September wurden in der Kitzbüheler Innenstadt mit rund 20 Genuss-Stationen eine facettenreiche Bandbreite von 35 authentischen Gerichten mit Regional- und Saisonbezug präsentiert.

Spannende Mischung: Kitz Kulinarik x Piemont

Mitte Oktober folgt bereits das nächste Highlight. Vom 12. bis 15. Oktober 2023 findet die Veranstaltung Kitz Kulinarik x Piemont statt. Im Stadtpark Kitzbühels treffen dann regionale Spezialitäten auf ausgewählte Produkte aus der Region Piemont. Dabei entstehen neue Geschmackserlebnisse, indem Kitzbüheler Delikatessen mit den Aromen von weißem Trüffel, Haselnüssen und Tajarin aus Alba kombiniert werden.

Auf dem Speiseplan stehen Highlights vom Kitzbüheler Bio-Ei mit Spinat und weißem Alba-Trüffelschaum über Tagliolini mit frisch geriebenem Albatrüffel bis hin zu Kalbsragout mit Trüffel-Mousseline und geschmortem Osso Bucco mit Wurzelgemüse und getrüffeltem Sellerie-Püree. Auch Gerichte wie Risotto in Kinara, Gnocchi di Patate und Antipastiteller werden an den Ständen im Stadtpark angeboten. Musikalisch begleitet wird das Event am Freitag und am Samstag mit Live-Musik von Elisa Paladin and the Sugar Notes sowie dem italienischen DJ und Musikproduzenten RINO(IO)DJ.

Hilfreich: der Kitzbüheler Gourmet Guide

Um sich zwischen all den Kitzbüheler Angeboten zurechtzufinden, bietet Kitzbühel Tourismus einen "Gourmet Guide" an. Darin werden insgesamt 21 Betriebe und deren ausgewählte Köstlichkeiten präsentiert, die von Westendorfer Ziegenkäse mit Oxalis und Traubensenf über rosa gebratene Hirschrückenmedaillons im Speckmantel bis hin zu Kaiserschmarrn mit frischen Moosbeeren reichen.

Ein besonderes Erlebnis verspricht das Frühstück am Berg, etwa am Kitzbüheler Horn im Berggasthof Adlerhütte oder auf der berühmten Seidlalm. Auch die "Kulinarische Höhenwanderung", eine Drei-Gänge-Tour durch die Südberge, verbindet beeindruckende Panoramen mit Gaumenfreuden.

Apropos Panorama: Gerade der Herbst lockt besonders viele Wander-Fans nach Kitzbühel. Die durchschnittliche Temperatur liegt zwischen 15 und 17 Grad und die Natur zeigt sich inmitten der 1.000 Kilometer markierten Wanderwege von seiner schönsten Seite.