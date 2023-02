Ski-Spaß in Kitzbühel, Entspannung am Achensee oder Shopping in Innsbruck - Tirol lockt im Winter mit jeder Menge Highlights. Und dafür braucht es keinen langen Urlaub, ein Kurztrip nach Österreich bringt viel Abwechslung.

Trotz des milden Winters boomt der Skitourismus. Besonders beliebt ist auch in diesem Jahr wieder Tirol. Ob Langlaufen, Abfahrt, Rodeln, Schneeschuhwandern oder einfach mal entspannen und die Seele baumeln lassen, hier ist für jeden Geschmack etwas geboten. Auch Fans von Kurztrips kommen auf ihre Kosten. Nobelskiort Kitzbühel Was für die Hamburger Sylt ist, ist Kitzbühel für die Münchner. Nur 90 Minuten mit dem Auto von der bayerischen Landeshauptstadt entfernt, liegt der elegante Wintersportort. Nobelboutiquen, mondäne Hotels, Promi-Hot-Spots und natürlich die legendäre Streif-Abfahrt ziehen jedes Jahr tausende Winterurlauber an. Insgesamt 57 Gondeln und Lifte sowie 233 Abfahrtskilometer versprechen jede Menge Schneespaß. Wer es dagegen etwas ruhiger mag, hat mit den Skigebieten Wilder Kaiser-Brixental oder Steinplatte-Winkelmoosalm nahegelegene Alternativen zur Auswahl. Kraft tanken am Achensee Der Achensee ist nicht nur als "Fjord der Alpen", sondern auch als das "Meer Tirols" bekannt. Surfer und Segler finden hier oftmals gute Windverhältnisse. Dank seiner Wasserqualität beträgt die Sichtweite unter Wasser bis zu zehn Meter. Die Temperatur des Sees steigt allerdings im Sommer selten über 20 Grad. Besonders in den Ortschaften Pertisau, Maurach und Achenkirch haben sich über die Jahre zahlreiche Spa-, Wellness- und Regenerations-Angebote auch für die Wintermonate etabliert. In Pertisau lässt sich unter anderem im "Rieser-Achensee Resort" Kraft tanken - ob bei Yoga, im See-Spa oder im SkyLoft, der einzigen Hotel-Suite mit Privatpool in Tirol. Das Familien-Sporthotel setzt auf Fitness, Tennis, Golf sowie ein individuelles Aktiv- und Vitalprogramm. Organisiert werden unter anderem Pferdeschlitten-Ausflüge oder Abfahrten mit dem Rodelexpress auf fünf Naturbahnen, inklusive Nachtrodeln. Die Region ist auf 950 Metern Höhe relativ schneesicher und bietet ein kleines, aber feines Skigebiet mit kilometerlangen Langlaufloipen und urigen Skihütten - ideal für Familien also. Wer den Blick von oben auf den See sowie verschneite Berge und Täler genießen möchte, sollte zu den internationalen Achensee Ballontagen anreisen. Vom 27. Februar bis 5. März ist ein stilles Dahinschweben mit 360-Grad-Panorama möglich. Altstadt und Skischanze in Innsbruck Auch Innsbruck ist immer eine Reise wert. Die Tiroler Landeshauptstadt punktet mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, umgeben vom Karwendelgebirge. Shopping-Fans zieht es in die historische Altstadt. Baudenkmäler, Gebäude aus dem 13. Jahrhundert und viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die imposante Triumphpforte, machen den Charme der Innenstadt aus. Die Hofburg, die Hofkirche sowie das berühmte Goldene Dachl mit über 2.600 vergoldeten Kupferschindeln lohnen einen Besuch. Ein Wahrzeichen von Innsbruck ist die Bergisel Skischanze. Sie bietet einen imposanten Ausblick und ist, nach einer Modernisierung 2002 mit ca. 12 Millionen Euro, architektonisch mit dem Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet worden. Zu Beginn jeden Jahres steht die Schanze im Mittelpunkt der internationalen Vierschanzentournee. Swarovski Kristallwelten in Wattens Die Kristallwelten in Wattens nahe Innsbruck sind mehr als ein Freizeitpark aus funkelndem Glas. Der einzigartige Park bietet Kunst und Erlebnis gleichermaßen. Zum 100-jährigen Swarovski-Firmenjubiläum von Multimediakünstler André Heller erbaut, sind die Kristallwelten mittlerweile international bekannt und nicht mehr aus dem Inntal wegzudenken. Rund um den Riesen, der am Eingang des Parks thront, dehnt sich eine knapp acht Hektar große Gartenlandschaft mit zahlreichen Attraktionen aus. Fazit: Um Tirol zu entdecken, braucht es keinen langen Urlaub, ein Kurztrip nach Österreich bringt Abwechslung, Erholung oder beides.