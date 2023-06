© Elke Brox / wikipedia.de



Naturbad Stadtparksee

Baden und Schwimmen in einem See? Im Stadtpark? In Hamburg Winterhude ist das möglich. Der Stadtparksee ist naturbelassen, Wasserpflanzen im Schwimmbecken inklusive. Wer lieber nicht ins Wasser gehen will, kann es sich auf einer Leih-Sonnenliege gemütlich machen. Kinder freuen sich sicher über den Strand am Flachwasserbereich.