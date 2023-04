Diese Hochhäuser sind echte Hingucker

© Getty Images



Taipei 101, Taipeh

Der Name ist hier Programm. Mit 101 Stockwerken überragt der Wolkenkratzer, der eigentlich auch Taipei Financial Center heißt, in der Hauptstadt Taiwans den Rest der Stadt. Bevor das Burj Kalifah in Dubai gebaut wurde, war der Taipei 101 mit 508 Metern von 2004 bis 2007 auch das höchste Gebäude der Welt.