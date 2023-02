Trip am Valentinstag: Romantische Orte für Verliebte

© Andrii Kozak/Shutterstock.com



Auch Venedig bietet sich für einen romantischen Trip zum Valentinstag an. In der Kanalstadt geht es im Februar deutlich ruhiger zu als in den Sommermonaten. Eine Gondelfahrt zu zweit ist genau das Richtige für Verliebte. In der Karnevalszeit locken zudem Maskenbälle.